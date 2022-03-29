Правкомиссия обсудит работу рыбной отрасли в условиях санкций

Заседание Комиссии правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса планируется провести 8 апреля. Одной из тем станет функционирование отрасли в новых условиях.

Вопрос о работе рыбохозяйственного комплекса в условиях внешнего санкционного давления планируется вынести на рассмотрение отраслевой правительственной комиссии, сообщает корреспондент Fishnews.

Также в предлагаемую повестку заседания вошла тема финансирования рыбохозяйственных исследований. В сентябре на правкомиссии поднималась проблема перевода передачи бюджетных средств на отраслевую науку из госпрограммы по развитию рыбного хозяйства в госпрограмму Минобрнауки.

Изменения вызвали серьезное беспокойство в отраслевом сообществе. Исследования занимают особое место в рыбной промышленности: без них отрасль просто не сможет работать, обращали внимание в ассоциациях.

Также на заседании планируется рассмотреть выполнение ранее данных поручений правительственной комиссии.

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