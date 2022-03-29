Перспективы консервной индустрии рассмотрят на на Seafood Expo Russia

В рамках Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоится первая специализированная конференция по консервированию.

Напомним, юбилейные, пятые Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia пройдут 21-23 сентября в Санкт-Петербурге. Выставочная экспозиция займет два павильона в КВЦ «Экспофорум».

Чтобы полностью реализовать потенциал консервированной пищевой рыбной продукции, нужны новый подход к потребителю, новая упаковка и технологии переработки, прослеживаемость качества продукции на всех этапах, подчеркивает Expo Solutions Group, компания — оператор форума и выставки. Все эти вопросы планируется охватить на конференции, организованной совместно с Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Как сообщили Fishnews организаторы, эксперты также обсудят возможности и способы возрождения школы технологий рыбопереработки как части рыбохозяйственной науки и использования ее наработок в производстве.

«Консервы — хорошо знакомый каждому продукт. Для большинства это символ ушедшей эпохи, но сегодня мы видим значительное развитие технологий консервирования и прослеживаемости, благодаря которым покупатель может быть уверен в их качестве и вкусе. Использование таких технологий способно принести пользу и отрасли, и потребителям и помочь реализовать очень серьезный экспортный потенциал. Мы развиваем «Ритейл Центр», привлекаем больше участников из дальнего зарубежья и стран СНГ, чтобы помочь продвижению, в том числе консервированной продукции», — рассказал генеральный директор ESG Иван Фетисов.

Организаторы отмечают, что консервированная продукция из рыбы и морепродуктов представлена в различном ценовом сегменте, в том числе в премиальном. «Многие помнят банки с консервированным камчатским крабом или крабом-стригуном опилио, которые сегодня редко встречаются в продаже. Среди перспектив такой продукции — значительное увеличение использования в предприятиях HoReCa, в сегментах готовых блюд и экологически чистой продукции, развитие экспортного потенциала, создание и продвижение локальных брендов», — обращают внимание в Expo Solutions Group.

Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер форума и выставки.

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