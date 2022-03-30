Ассоциации предложили, как поддержать отрасль

Для эффективной работы рыбной отрасли отраслевые объединения предлагают подождать с запуском ряда законодательных новшеств и пересмотреть некоторые требования к предприятиям — об этом шла речь на конференции Fishnews.

Сейчас важно отказаться от запуска изменений, которые могут привести к повышению себестоимости продукции, считает президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Он рассказал, что направил инициативы по обеспечению работы отрасли губернатору Михаилу Дегтяреву.

Своевременное решение — отложить эксперимент по цифровой маркировке рыбных товаров. Бизнес и раньше предупреждал, что введение такой системы повлечет рост нагрузки на участников рынка.

Ассоциации предлагают властям еще раз подумать над целесообразностью изменения в нынешних условиях ставок сбора за пользование водными биоресурсами. И конечно, все-таки просчитать последствия перехода ко второму этапу инвестиционных квот и новым аукционам. Логичный вопрос: не стоит ли сейчас все усилия сосредоточить на выполнении заказов в рамках первого этапа, с чем уже видятся сложности, отметили участники конференции Fishnews Online.

Предлагается заморозить пока действие требования предоставлять сведения о таможенном декларировании судна для получения разрешения на вылов.

В отраслевом сообществе рассчитывают, что все-таки будет поставлена точка в вопросе государственной экологической экспертизы в рыболовстве. Вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев привел требование о ГЭЭ для промысла в качестве примера странных административных барьеров, напомнил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья на совещании у Юрия Трутнева во Владивостоке выступила с предложениями по снабжению промысловых судов топливом. По итогам встречи АРПП направила вице-премьеру — полпреду президента подробное письмо по этому поводу. Нужно обеспечить возможность использовать в качестве бункеровщиков российские транспортно-рефрижераторные и приемо-перерабатывающие суда, подходящие для этих целей, считают в объединении.

«Назначение по подпитке рыбопромысловых судов топливом заложено в проектах ряда типов транспортно-рефрижераторных судов и ранее успешно реализовывалось», — отметила ассоциация в обращении к Юрию Трутневу.

В качестве особой меры предлагается освободить такой флот от требования иметь лицензию на бункеровку. Эта возможность заложена в постановлении правительства об особенностях разрешительной деятельности в 2022 г., обратил внимание президент ассоциации Георгий Мартынов.

Объединение направило вице-премьеру — полпреду президента и предложения по смягчению требований в сфере транспортной безопасности: здесь также есть избыточные, невыполнимые нормы, считают в АРПП.

В Ассоциации добытчиков краба предлагают отменить приказ о минимальных суточных объемах вылова на судно. В свое время такие показатели вводились, чтобы рассчитывать период рентабельной работы для краболовного флота и исключить случаи, когда суда занимаются незаконной добычей под прикрытием легального промысла. Мера была эффективной, но теперь утратила актуальность. Предприятия сталкиваются с проблемой, когда ситуация с ресурсом изменилась, а скорректировать минимальные суточные объемы оперативно невозможно. В результате теряются возможности для освоения квот, обратили внимание в объединении. Отмена приказа может стать серьезной поддержкой для предприятий, считает президент АДК Александр Дупляков. Успешно бороться с браконьерством помогает работа правоохранителей и межправительственные соглашения, отметил он.

Также отраслевые объединения предложили вывести из-под общего требования к срокам вступления в силу правила рыболовства. Это очень важно для оперативного регулирования промысла, подчеркнул президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

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