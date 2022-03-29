Для правил рыболовства просят сделать исключение

Власти и отраслевое сообщество Сахалинской области предложили предусмотреть возможность особого вступления в силу правил рыболовства — чтобы можно было оперативнее вносить важные для отрасли поправки.

Напомним, что согласно федеральному закону «Об обязательных требованиях», положения нормативно-правовых актов с требованиями для предприятий могут вступить в силу с 1 марта или с 1 сентября (но не раньше, чем пройдет 90 дней после дня официального опубликования).

Под такие временные рамки попали и важнейшие для рыбаков документы — бассейновые правила рыболовства. Однако практика работы пользователей водных биоресурсов, состояние ресурсной базы подчас требуют более оперативного изменения. В связи с этим предложено вывести правила рыболовства из-под общего регулирования по срокам вступления в силу, рассказал на конференции Fishnews Online президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Он отметил, что такую инициативу власти региона предложили включить в проект протокола по итогам совещания, которое проводил 23 марта вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Сейчас общие требования по срокам выступления в силу приводят к значительному увеличению сроков выхода правил. Так, важен оперативный выход обновленных правил для Дальневосточного бассейна, отметили в агентстве по рыболовству Сахалинской области.

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