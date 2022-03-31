Росрыболовство подобрало для рыбаков новые ниши

Расширение возможностей сбыта на внешних направлениях для российских предприятий остается важнейшей задачей, подчеркнул руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Глава ведомства отметил, что есть достаточно емкие перспективные рынки для поставок.

Росрыболовство видит безусловный приоритет в обеспечении продукцией из водных биоресурсов российского рынка, но важной задачей остается и экспорт. «Безусловно, мы должны насытить внутренний рынок, это приоритет, здесь не может быть никаких сомнений. Но излишки рыбной продукции, конечно, можно и нужно экспортировать, поскольку это дает в том числе и приток валютной выручки, что тоже очень важно», — заявил в интервью Fishnews руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Необходимо расширять перечень направлений и стран, в которые Россия поставляет рыбную продукцию, с учетом возможных ограничений, подчеркнул глава ведомства.

Перспективные рынки, безусловно, существуют, отмечают в Росрыболовстве. «Есть страны, куда, в принципе, уже сейчас можно поставлять российскую рыбопродукцию, и это вопрос конкретных договоренностей между компаниями. А есть страны, для доступа на рынок которых необходимо выполнить определенные процедуры по линии Россельхознадзора», — прокомментировал Илья Шестаков.

Речь идет о достаточно больших рынках. «Безусловно, не на все из них можно привезти минтай, но другую продукцию — сельдь, скумбрию и другие пелагические виды, треску — мы можем туда поставлять. И эти рынки достаточно емкие с точки зрения потенциальных объемов экспорта. Мы видим, что перенаправить туда потоки до полумиллиона тонн вполне реально», — рассказал руководитель ФАР.

Он сообщил, что ведомство провело соответствующий анализ и планирует организовать совещание с рыбопромышленными компаниями, «чтобы перевести эту работу в практическое русло».

По данным центра «Агроэкспорт» Минсельхоза России, экспорт рыбы и морепродуктов за 2021 г. составил 2,1 млн тонн в натуральном выражении и 6,7 млрд долларов в денежном. По деньгам поставки выросли на 25%, в натуральном выражении сократились на 8,2%.

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