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Добыча краба на Дальнем Востоке. Фото предоставлено пресс-службой ГК «Антей»

РСПП предложил альтернативу крабовым аукционам

Российский союз промышленников и предпринимателей выступил за отказ от дальнейшего перераспределения крабовых квот на аукционах. Пополнять бюджет бизнес-объединение предлагает через повышение ставок сбора на вылов краба.

Президент РСПП Александр Шохин направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо по законопроекту о втором этапе инвестквот и новых аукционах. Предложения подготовлены Комиссией РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре.

В союзе считают, что в нынешних условиях нужно отказаться от подготовки проекта закона, рассказали Fishnews в пресс-службе объединения.

«Законопроект предусматривает беспрецедентную в практике государственного регулирования меру — лишение действующих предприятий полностью производственного ресурса, необходимого для продолжения его деятельности», цитирует пресс-служба РСПП письмо. В объединении обратили внимание на то, что проект основан на финансовых и экономических показателях, которые кардинально изменились в худшую сторону.

В текущих условиях союз считает «разработку законопроекта, который предусматривает разрушение бизнеса, абсолютно неприемлемым». При этом, понимая «необходимость обеспечения стабильности бюджетной системы страны», объединение предложило повысить ставки сбора за водные биоресурсы применительно к крабам. Александр Шохин попросил Михаила Мишустина дать поручение о рассмотрении предложения Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре.

В случае принятия законопроекта на Дальнем Востоке уже в следующем году из-за отсутствия ресурса прекратят работу 34 крабодобывающих предприятия, заявил глава профильной комиссии РСПП, президент ВАРПЭ Герман Зверев. По данным объединения, полностью лишатся ресурса 39 субъектов малого и среднего предпринимательства, занятые в добыче морского гребешка, трубача, морского ежа и трепанга, — 82% от всего числа предприятий, добывающих эти виды.

«Чтобы сохранить работающие предприятия, Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре предложила вместо лишения предприятий квот и выставления их на аукционы повысить ставки сбора за краба. Эта мера обеспечит дополнительный доход государства и при этом сохранит стабильность в отрасли, что особенно актуально в текущих условиях. Наше предложение подразумевает такое повышение эффективной ставки сбора за крабов, которое увеличит ежегодные поступления с 458,6 млн рублей до 13,5 млрд рублей. Таким образом за весь срок действия договоров объем поступлений в федеральный бюджет достигнет не менее 202 млрд рублей», — отметил Герман Зверев.

В Федеральном агентстве по рыболовству ранее сообщили, что подготовка законопроекта о втором этапе инвестквот и новых аукционах продолжается.

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