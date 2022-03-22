Росрыболовство сохраняет планы по второму этапу инвестквот и аукционам

Подготовка законопроекта о продолжении программы инвестиционных квот и новых аукционах продолжается, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. «Останавливать модернизацию отрасли мы считаем неправильным», - подчеркнул он.

В Федеральном агентстве по рыболовству считают необходимым продолжить подготовку основы для второго этапа инвестквот и аукционов по ценным биоресурсам . «Законопроект движется своим чередом», - сообщил Fishnews руководитель ФАР Илья Шестаков. В ближайшее время инициатива будет направлена в Минюст, в дальнейшем - в правительство.

Глава Росрыболовства отметил, что со стороны инвесторов, рыбаков есть интерес к продолжению программы квот под инвестиции. «Не всех, безусловно. Но многие заинтересованы и считают, что останавливать реализацию этого проекта не стоит», - рассказал Илья Шестаков.

Конечно, добавил он, могут быть риски - в первую очередь связанные с возможностями верфей. Но есть возможности для гибкого реагирования на ситуацию и сдвижки сроков реализации проектов вперед - причем не только по судам, но и при необходимости по заводам. Глава ведомства напомнил, что даже по действующем законодательству предельный срок реализации проектов составляет шесть лет.

«Поэтому останавливать модернизацию отрасли мы считаем неправильным. А вот в какие сроки это уже будет фактически исполнено, - будем работать с рыбаками и с верфями, строителями наших заводов», - подчеркнул руководитель федерального агентства.

Приостанавливать процесс по аукционам в Росрыболовстве также считают нецелесообразным. Если и будут изменения в этих планах, то в будущем, с учетом корректировки ситуации. «Безусловно, решения какие-то могут быть приняты. Но не сейчас, а в дальнейшем», - сообщил Илья Шестаков.

В частности, отметил он, в ведомстве заинтересованы в как можно более широком участии в торгах, чтобы доходы федерального бюджета от реализации долей квот были максимальны. В связи с этим нужно будет учитывать и финансовые возможности предприятий. «Поэтому перенос этих сроков может быть в 2023 году. Но он будет зависеть именно уже от складывающейся ситуации в 2023 году. Сейчас мы каких-то проблем с тем, чтобы реализовать вот эту программу и аукционы в 2023 году, не видим», - резюмировал руководитель Росрыболовства.

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