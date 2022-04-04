Рыбоводам Ленобласти нужен свой посадочный материал

У аквафермеров Ленинградской области в прошлом году доля использования отечественных кормов выросла с 10 до 25%. Для обеспечения отрасли собственным посадочным материалом в регионе планируют построить племенной рыбопитомник.

Вопросы импортозамещения обсудили на областном совещании рыбоводов. Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, в Ленобласти работают около 50 аквакультурных хозяйств. Посадочным материалом их обеспечивают федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства в Ропше, племенной репродуктор ЗАО «Лапландия», ООО «Сумской лососево-сиговый питомник» и 10 собственных инкубаторов икры.

Рассматривается вопрос создания современного племенного питомника по выращиванию лососевых. Предполагается, что на предприятии будут формировать маточные стада и производить оплодотворенную икру для товарного рыбоводства.

Отмечено, что за год в регионе произведено 12,6 тыс. тонн рыбы. Ленобласть занимает третье место в России по выращиванию форели, доля которой в продукции рыбоводства составляет 98%.

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