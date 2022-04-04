Рыба Вьетнама хорошо себя чувствует на внешнем рынке

Мартовский экспорт рыбы и морепродуктов из Вьетнама вырос на 25% к прошлогоднему уровню. Украинский кризис привел к обвальному сокращению поставок в Россию и на Украину, изменениям в логистике, удорожанию топлива и сырья, но не сломал общий восходящий тренд.

Статистику опубликовала пресс-служба Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP). По сравнению с аналогичными периодами прошлого года в январе показатель увеличился на 44%, в феврале — на 62%, а в марте — на 25%. В долларовом эквиваленте стоимость продаж за границу за первые четыре месяца оценили в 2,4 млрд долларов (+40%), сообщили Fishnews в пресс-службе отраслевого объединения.

По его данным, на результаты повлияло в основном восстановление спроса на пангасиуса. Увеличились и продажи креветки — продукта номер один в экспортной корзине рыбной отрасли Вьетнама.

В то же время события на Украине привели к росту стоимости топлива. Это заставило многие вьетнамские предприятия не выходить на промысел, а в некоторых случаях даже продать суда и свернуть бизнес. Кроме того, подорожало сырье для рыбопереработки. В результате экспорт продукции, добытой в море, в марте увеличился лишь на 3%

В прошедшем месяце выросли поставки на важнейшие экспортные рынки: США (42%), Китай (77%), Евросоюз (37%), Южную Корею (23%), отметили в VASEP. Лишь продажи в Японию сохранились на прошлогоднем уровне.

Однако украинский кризис обрушил экспорт вьетнамской рыбной продукции в Россию (на 86%, до 2,7 млн долларов). Поставки на Украину и вовсе прекратились, хотя за первые два месяца 2022 г. их стоимость составила 4,5 млн долларов. Однако доля обеих стран в общей структуре экспорта республики достаточно мала: 2% и 0,3% соответственно.

В ассоциации предполагают, что конфликт на Украине продолжит влиять на отрасль и в апреле, однако даже в этих условиях рост поставок на рынки ЕС и Соединенных Штатов сохранится.

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