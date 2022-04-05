ВАРПЭ предлагает добавить времени промысловому флоту

Для сохранения финансовой устойчивости рыбодобывающих предприятий в нынешних условиях целесообразно отложить запуск требования о таможенном декларировании «незаходных» судов до 2025 г., уверены во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

Минсельхоз подготовил проект постановления, замораживающего до 2023 г. действие требования предоставлять сведения о таможенном декларировании судна для получения разрешения на вылов. Таким образом, ведомство поддержало предложение бизнес-сообщества о снижении нагрузки на предприятия.

Однако, считают во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), в сложившихся условиях нужна более длительная отсрочка. Проект постановления Минсельхоз подготовил в соответствии с поручением вице-премьера — полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева на обращение ВАРПЭ, которое было направлено в январе 2022 г., то есть до принятия в отношения России беспрецедентных экономических санкций, отметили в объединении.

«Соответственно, предусмотренная проектом отсрочка не учитывает возросшей финансовой нагрузки на рыбопромышленные предприятия, снижения рентабельности из-за ухудшения условий ведения промысла, роста эксплуатационных издержек, закрытия экспортных рынков, паралича налаженных логистических маршрутов», — обратил внимание президент ассоциации Герман Зверев.

При этом исполнение требования по таможенному декларированию «незаходных» судов приведет к дополнительной значительной финансовой нагрузке на рыбодобывающие предприятия, подчеркнул руководитель ВАРПЭ. «В первую очередь речь о необходимости единовременной уплаты НДС в размере 23,4 млрд рублей и таможенной пошлины в размере 1,7 млрд рублей. Напомню, что с этими расчетами согласилась подкомиссия по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правкомиссии по проведению административной реформы», — отметил собеседник Fishnews.

«Кроме того, для прохождения таможенных процедур рыбодобывающие предприятия должны будут направить «незаходные» суда из районов промысла/мест судоремонта в российские порты. Это повлечет дополнительные эксплуатационные издержки в размере 3,22 млрд рублей и потери от недовылова в размере 1,14 млрд рублей», — оценили в ВАРПЭ.

«В текущих условиях в целях сохранения финансовой устойчивости рыбодобывающих предприятий ВАРПЭ считает разумным отложить срок вступления этого требования до 1 января 2025 года», — подчеркнул Герман Зверев.

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