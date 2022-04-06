Судостроительная задача остается в топе

На совещании по вопросам АПК и рыбной отрасли Владимир Путин заявил о необходимости «существенно увеличить собственное строительство рыбопромысловых судов».

Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам развития агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и смежных с ними отраслей промышленности, передает пресс-служба Кремля.

В конце встречи, говоря о стоящих задачах, президент выделил в том числе постройку судов для рыбной отрасли на российских верфях, сообщает корреспондент Fishnews.

«Необходимо существенно увеличить собственное, отечественное производство сельхозтехники, пищевого оборудования и компонентов, строительство рыбопромысловых судов», — заявил Владимир Путин.

Причем делать это, по его словам, нужно «не затягивая, а быстрым, динамичным темпом».

Подходы к этой теме, добавил президент, будут обсуждаться в ближайшее время. Правительству поручено «систематизировать предложения и предусмотреть необходимый объем финансирования по соответствующим программам».

Напомним, что строительство промыслового флота на отечественных верфях ведется по программе квот под инвестиции. При этом одной из основных ее проблем были задержки в выполнении заказов. Сейчас для строительства флота также приходится решать вопросы поставок необходимого оборудования и комплектующих в условиях санкций и слома логистических цепочек.

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