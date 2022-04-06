ЕС готовит санкции для российских морепродуктов

Еврокомиссия обнародовала предложения о пятом пакете санкций в отношении России. В том числе предусматривается запрет на импорт морепродуктов из РФ, а также закрытие для нее портов.

Заявление для прессы опубликовано на сайте Европейской комиссии, сообщает корреспондент Fishnews. Релиз не содержит конкретный список подпадающих под эмбарго продуктов.

В заявлении говорится о введении «новых запретов на импорт товаров на сумму в 5,5 млрд евро — «от древесины до цемента, от морепродуктов (в оригинале — seafood, прим. ред.) до алкоголя», — чтобы «сократить финансовый поток для России и ее олигархов». Также подчеркивается, что решение принимается в том числе для «закрытия лазеек между Россией и Белоруссией». При этом в сообщениях ряда информационных агентств, в том числе Reuters, упомянут возможный запрет на поставки российской икры.

Кроме того, Еврокомиссия планирует закрыть свои порты для любых российских судов. Впрочем, предусмотрен ряд исключений. В частности, ограничение не будет распространяться на флот, перевозящий «предметы первой необходимости, такие как сельскохозяйственные и продовольственные товары, гуманитарная помощь, а также энергоносители».

Также Брюссель предлагает запрет для российских и белорусских автомобильных транспортных компаний. Это должно «резко ограничить возможности российской промышленности по получению ключевых товаров».

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