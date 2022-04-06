Право нивхов на «лососевую компенсацию» подтвердил Верховный суд

Верховный суд не нашел оснований для пересмотра компенсации в 28,3 млн рублей сахалинской общине нивхов — за вынужденный пропуск «красной» путины-2020. Соответствующее определение суда вынесено по кассационной жалобе теруправления Росрыболовства.

Напомним, в 2019 г. в ходе кампании по переоформлению рыбопромысловых участков община нивхов «Наньво» обратилась в Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства для перезаключения договора. РЛУ находится в Амурском лимане. СКТУ отказало общине из-за претензий к заполнению документов. Впоследствии областной арбитражный суд признал этот отказ незаконным.

За время судебных разбирательств лососевый сезон 2020 г. в Амурском лимане завершился. Община потребовала компенсацию в размере дохода за предыдущую путину. Суды первой, второй и третьей инстанций согласились с доводами представителя общины.

СКТУ Росрыболовства направило кассационную жалобу в Верховный суд для ее рассмотрения судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ, однако получило отказ. «Оснований для пересмотра принятых по настоящему делу судебных актов не установлено», — говорится в определении суда.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews