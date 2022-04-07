Новости
Замглавы Росрыболовства Василий СОКОЛОВ выступил на инвестиционной сессии по Курильским островам

Росрыболовство представило перспективы лососеводства на Курилах

За счет строительства новых рыбоводных заводов на Курилах в реки может выпускаться не менее 300 млн молоди лососей, оценили в Росрыболовстве. О потенциале этого направления замглавы ведомства Василий Соколов рассказал на сессии по инвестиционным возможностям островов.

Минвостокразвития, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики совместно с правительством Сахалинской области организовали презентацию инвестиционного потенциала Курил. Напомним, что недавно был принят закон об особых условиях бизнеса на островах.

Одной из перспективных отраслей на Курилах названа аквакультура. Сейчас в Сахалинской области она представлена в первую очередь пастбищным лососеводством, сообщает корреспондент Fishnews.

На Курилах действует 20 рыбоводных заводов, занимающихся воспроизводством горбуши и кеты. Центром лососеводства является Итуруп, обратил внимание заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Рыбоводные заводы — это современные предприятия, в которые вложены существенные средства, отметил он.

«В последние годы с рыбоводных заводов на острове Итуруп выпускается порядка 120 млн экземпляров молоди горбуши и около 200 млн молоди кеты», — рассказал представитель ведомства.

Практически всю молодь метят. Идентификация вернувшейся рыбы показывает, что около 55% горбуши и более 90% кеты имеют искусственное происхождение. То есть эффект от работы ЛРЗ очень высок, оценил замглавы ФАР.

Сейчас отраслевым институтом и филиалом Главрыбвода подготовлены рыбоводно-биологические обоснования (РБО) на создание новых заводов. Это могут быть предприятия на ручьях Золотой, Карий, реках Светлана, Ира и Корсунь.

«То есть мы работаем над тем, чтобы расширить возможность инвесторов по строительству рыборазводных заводов, получению рыбоводных участков и осуществление товарной аквакультуры лососевых», — сообщил Василий Соколов

Видят в отраслевом ведомстве и возможности по строительству новых ЛРЗ на южнокурильских островах Кунашир и Шикотан. По результатам экспедиции в 2020 г. на Шикотане были подготовлены РБО на реках Отрадная, Горобец и ручье Звездный суммарной мощностью 60 млн молоди кеты.

Отдельно замглавы Росрыболовства остановился на северных Курильских островах. «В условиях сокращения подхода лососей в южные районы воспроизводства, что вызвано глобальным потепление климата, наиболее перспективным с нашей точки зрения представляется сейчас развитие лососеводства на Северных Курилах. Это в первую очередь остров Парамушир», — подчеркнул он.

Уже введен в строй первый на Северных Курилах рыбоводный завод — в бассейне реки Савушкина, но в ведомстве видят потенциал и для создания других предприятий.

«В общей сложности за счет строительства новых рыбоводных заводов в реки островов Курильского архипелага может быть выпущено, по нашим оценкам, не менее 300 млн молоди лососей», — резюмировал Василий Соколов.

Отдельно на сессии рассматривались перспективы марикультуры. По данным пресс-службы аппарата полпреда президента в ДФО, в мероприятиях Дня инвестора Курильских островов участвуют 25 российских компаний, 10 представителей международных компаний и стран, представители 7 деловых международных ассоциаций. В частности, на инвестиционную сессию «Инвестиционный потенциал Курильских островов» прибыли представители итальянских и китайских компаний, экономических структур Республики Корея и Бахрейна, сообщили в полпредстве.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультурадальний востоккореяправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Все материалы

Интервью

Председатель ЦК профсоюза работников рыбного хозяйства Дмитрий РЫЖОВ

Председатель ЦК профсоюза работников рыбного хозяйства

Дмитрий РЫЖОВ

Совместная работа эффективнее конфронтации

Начальник Северо-Восточного филиала Главрыбвода Сергей ТКАЧУК

Начальник Северо-Восточного филиала Главрыбвода

Сергей ТКАЧУК

Нам очень важны люди, которые посвятили предприятию большую часть своей жизни

Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей СТЕПУРО

Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка

Алексей СТЕПУРО

У нас есть все возможности для участия в развитии отрасли

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Авторитет отрасли зависит от цены на прилавке

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Рыбная отрасль нуждается в оперативных решениях

Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России Татьяна ШУВАЛОВА. Фото предоставлено пресс-службой организации

Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России

Татьяна ШУВАЛОВА

Повышение такс — лишь один из инструментов сохранения «краснокнижных» рыб

Все материалы

Крупным планом

Холдинг DEGA объединил профессионалов в проектировании, строительстве и введении в строй объектов любой сложности и назначения и специалистов с большим опытом создания современных рыбозаводов на Дальнем Востоке

DEGA: Завод не останется в проекте

В новом цеху на калининградской фабрике «Фишеринг Сервис» тралы при сборке наматываются на траловый барабан без использования медленных лебедок

Андрей Федоров: Санкции — это не только риски, но и новые возможности

Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia — главное отраслевое событие в России

Seafood Expo Russia: подход к организации выставки остается прежним

Для рыбной промышленности готовятся изменения, которые вызывают всё большую обеспокоенность у производителей. Фото предоставлено Дальневосточным экспедиционным отрядом аварийно-спасательных работ Росрыболовства

Отрасль многочисленных экспериментов

События

Ленточку перерезали генеральный директор «Океанрыбфлота» Евгений НОВОСЕЛОВ, губернатор Владимир СОЛОДОВ, председатель краевого Законодательного собрания Ирина УНТИЛОВА. Фото Валентины Боковиковой

«Океанрыбфлот» покажет гостям и жителям Камчатки морскую жизнь

Лучших из лучших определила «Лига чемпионов»: в ней сражаются победители прошлых лет

«Сахалинский лед» блеснул призами

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.