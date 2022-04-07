Росрыболовство представило перспективы лососеводства на Курилах

За счет строительства новых рыбоводных заводов на Курилах в реки может выпускаться не менее 300 млн молоди лососей, оценили в Росрыболовстве. О потенциале этого направления замглавы ведомства Василий Соколов рассказал на сессии по инвестиционным возможностям островов.

Минвостокразвития, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики совместно с правительством Сахалинской области организовали презентацию инвестиционного потенциала Курил. Напомним, что недавно был принят закон об особых условиях бизнеса на островах.

Одной из перспективных отраслей на Курилах названа аквакультура. Сейчас в Сахалинской области она представлена в первую очередь пастбищным лососеводством, сообщает корреспондент Fishnews.

На Курилах действует 20 рыбоводных заводов, занимающихся воспроизводством горбуши и кеты. Центром лососеводства является Итуруп, обратил внимание заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Рыбоводные заводы — это современные предприятия, в которые вложены существенные средства, отметил он.

«В последние годы с рыбоводных заводов на острове Итуруп выпускается порядка 120 млн экземпляров молоди горбуши и около 200 млн молоди кеты», — рассказал представитель ведомства.

Практически всю молодь метят. Идентификация вернувшейся рыбы показывает, что около 55% горбуши и более 90% кеты имеют искусственное происхождение. То есть эффект от работы ЛРЗ очень высок, оценил замглавы ФАР.

Сейчас отраслевым институтом и филиалом Главрыбвода подготовлены рыбоводно-биологические обоснования (РБО) на создание новых заводов. Это могут быть предприятия на ручьях Золотой, Карий, реках Светлана, Ира и Корсунь.

«То есть мы работаем над тем, чтобы расширить возможность инвесторов по строительству рыборазводных заводов, получению рыбоводных участков и осуществление товарной аквакультуры лососевых», — сообщил Василий Соколов

Видят в отраслевом ведомстве и возможности по строительству новых ЛРЗ на южнокурильских островах Кунашир и Шикотан. По результатам экспедиции в 2020 г. на Шикотане были подготовлены РБО на реках Отрадная, Горобец и ручье Звездный суммарной мощностью 60 млн молоди кеты.

Отдельно замглавы Росрыболовства остановился на северных Курильских островах. «В условиях сокращения подхода лососей в южные районы воспроизводства, что вызвано глобальным потепление климата, наиболее перспективным с нашей точки зрения представляется сейчас развитие лососеводства на Северных Курилах. Это в первую очередь остров Парамушир», — подчеркнул он.

Уже введен в строй первый на Северных Курилах рыбоводный завод — в бассейне реки Савушкина, но в ведомстве видят потенциал и для создания других предприятий.

«В общей сложности за счет строительства новых рыбоводных заводов в реки островов Курильского архипелага может быть выпущено, по нашим оценкам, не менее 300 млн молоди лососей», — резюмировал Василий Соколов.

Отдельно на сессии рассматривались перспективы марикультуры. По данным пресс-службы аппарата полпреда президента в ДФО, в мероприятиях Дня инвестора Курильских островов участвуют 25 российских компаний, 10 представителей международных компаний и стран, представители 7 деловых международных ассоциаций. В частности, на инвестиционную сессию «Инвестиционный потенциал Курильских островов» прибыли представители итальянских и китайских компаний, экономических структур Республики Корея и Бахрейна, сообщили в полпредстве.

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