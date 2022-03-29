АСРФ адресовала правительству пакет антисанкционных инициатив

По итогам совещания во Владивостоке АСРФ направила вице-премьеру Юрию Трутневу предложения по поддержке рыбной отрасли в условиях санкций. В перечне инициатив — отсрочка налоговых изменений, упрощение экспортных процедур и топливные субсидии.

Перечень предложений по поддержке рыбной отрасли в условиях санкционного давления Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) подготовила к совещанию, которое на минувшей неделе провел во Владивостоке вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Инициативы рыбаков уже направлены в правительство, сообщили в пресс-службе ассоциации.

АСРФ предлагает отложить до 2025 г. вступление в силу изменений Налогового кодекса, которые увеличат сборы за пользование водными биоресурсами. По мнению ассоциации, основная нагрузка по уплате возросших ставок сборов ляжет на компании, участвующие в первом этапе инвестквот. Отсрочка же частично облегчит для инвесторов обслуживание целевых инвестиционных кредитов при пролонгации строительства рыбопромысловых судов.

Опыт пандемии показал, что повлиять на сроки сдачи судов могут и проблемы с въездом в Россию иностранных специалистов, необходимых для выполнения пусконаладочных работ. Чтобы нивелировать этот риск, АСРФ рекомендует установить упрощенный порядок оформления въездных виз для таких специалистов, приглашенных судоверфями.

В ассоциации считают важным проработать с уполномоченными государственными органами КНР вопросы оформления ветеринарных документов на транзитную российскую рыбную продукцию. «В прошлом году подобная мера, реализованная совместно с корейской стороной, показала свою эффективность в условиях ограничений экспорта из-за пандемии коронавируса», — рассказал Fishnews президент АСРФ Алексей Осинцев.

Узким местом при экспорте живой продукции из водных биоресурсов не первый год остается состояние МАПП «Краскино». Правительством уже давались поручения по реконструкции пункта пропуска, но они до сих пор не выполнены. «Через МАПП «Краскино» осуществляется экспорт живого краба в КНР в объеме около 30 тыс. тонн в год (40% его добычи в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне), — отметили в ассоциации. — Важно обеспечить здесь пропуск максимальных объемов водных биоресурсов в живом виде».

Еще одно предложение АСРФ касается субсидий на приобретение судового топлива. Сейчас эта мера распространяется на суда, ведущие промысел в удаленных районах. По мнению ассоциации, с учетом недружественных действий иностранных государств и организаций целесообразно в 2022 г. распространить эти субсидии на районы промысла в Охотском, Беринговом морях и Северной Атлантике.

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