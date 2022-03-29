Новости
Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота направила в правительство перечень предложений по поддержке рыбной отрасли в условиях санкционного давления. Фото предоставлено АСРФ

АСРФ адресовала правительству пакет антисанкционных инициатив

По итогам совещания во Владивостоке АСРФ направила вице-премьеру Юрию Трутневу предложения по поддержке рыбной отрасли в условиях санкций. В перечне инициатив — отсрочка налоговых изменений, упрощение экспортных процедур и топливные субсидии.

Перечень предложений по поддержке рыбной отрасли в условиях санкционного давления Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) подготовила к совещанию, которое на минувшей неделе провел во Владивостоке вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Инициативы рыбаков уже направлены в правительство, сообщили в пресс-службе ассоциации.

АСРФ предлагает отложить до 2025 г. вступление в силу изменений Налогового кодекса, которые увеличат сборы за пользование водными биоресурсами. По мнению ассоциации, основная нагрузка по уплате возросших ставок сборов ляжет на компании, участвующие в первом этапе инвестквот. Отсрочка же частично облегчит для инвесторов обслуживание целевых инвестиционных кредитов при пролонгации строительства рыбопромысловых судов.

Опыт пандемии показал, что повлиять на сроки сдачи судов могут и проблемы с въездом в Россию иностранных специалистов, необходимых для выполнения пусконаладочных работ. Чтобы нивелировать этот риск, АСРФ рекомендует установить упрощенный порядок оформления въездных виз для таких специалистов, приглашенных судоверфями.

В ассоциации считают важным проработать с уполномоченными государственными органами КНР вопросы оформления ветеринарных документов на транзитную российскую рыбную продукцию. «В прошлом году подобная мера, реализованная совместно с корейской стороной, показала свою эффективность в условиях ограничений экспорта из-за пандемии коронавируса», — рассказал Fishnews президент АСРФ Алексей Осинцев.

Узким местом при экспорте живой продукции из водных биоресурсов не первый год остается состояние МАПП «Краскино». Правительством уже давались поручения по реконструкции пункта пропуска, но они до сих пор не выполнены. «Через МАПП «Краскино» осуществляется экспорт живого краба в КНР в объеме около 30 тыс. тонн в год (40% его добычи в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне), — отметили в ассоциации. — Важно обеспечить здесь пропуск максимальных объемов водных биоресурсов в живом виде».

Еще одно предложение АСРФ касается субсидий на приобретение судового топлива. Сейчас эта мера распространяется на суда, ведущие промысел в удаленных районах. По мнению ассоциации, с учетом недружественных действий иностранных государств и организаций целесообразно в 2022 г. распространить эти субсидии на районы промысла в Охотском, Беринговом морях и Северной Атлантике.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: КНРвладивостоккрабправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Все материалы

Интервью

Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей СТЕПУРО

Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка

Алексей СТЕПУРО

У нас есть все возможности для участия в развитии отрасли

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Авторитет отрасли зависит от цены на прилавке

Руководитель Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области Кирилл ПРОСКУРЯКОВ

Руководитель Ассоциации лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области

Кирилл ПРОСКУРЯКОВ

Переход ЛРЗ на товарную аквакультуру вошел в колею

Директор Института Мирового океана ДВФУ Кирилл ВИННИКОВ

Директор Института Мирового океана ДВФУ

Кирилл ВИННИКОВ

Дальневосточный карбоновый полигон и марифермы

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Рыбная отрасль нуждается в оперативных решениях

Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России Татьяна ШУВАЛОВА. Фото предоставлено пресс-службой организации

Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России

Татьяна ШУВАЛОВА

Повышение такс — лишь один из инструментов сохранения «краснокнижных» рыб

Все материалы

Крупным планом

Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia — главное отраслевое событие в России

Seafood Expo Russia: подход к организации выставки остается прежним

Для рыбной промышленности готовятся изменения, которые вызывают всё большую обеспокоенность у производителей. Фото предоставлено Дальневосточным экспедиционным отрядом аварийно-спасательных работ Росрыболовства

Отрасль многочисленных экспериментов

Устройство для моментального автоматического съема ловушки при подъеме хребтины

Уникальные решения на каждый день

На Камчатку пришел новый супертраулер «Океанрыбфлота» «Георгий Мещеряков»

«Георгий Мещеряков»: будущее, которое уже наступило

События

Лучших из лучших определила «Лига чемпионов»: в ней сражаются победители прошлых лет

«Сахалинский лед» блеснул призами

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

Жизнь в эпоху перемен: Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.