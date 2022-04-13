Гренландская креветка разошлась по долям

Росрыболовство определило перечень компаний, которые получают доли квот для промысла гренландской креветки в Восточно-Сахалинской подзоне. Режим регулирования добычи этого объекта был изменен.

Напомним, что гренландскую креветку Восточно-Сахалинской подзоны в 2020 г. включили в список объектов, для которых устанавливать общий допустимый улов (ОДУ). То есть для добычи этого вида водных биоресурсов предприятиям теперь необходима доля квоты.

С февраля Федеральное агентство по рыболовству открыло прием заявок от претендентов на получение объемов. По результатам отбора, как сообщает корреспондент Fishnews, ведомство утвердило перечень заявителей, между которыми распределяется квота, — с указанием долей. В список вошли компании «Промфлот», «Магаданрыба 2» и «Магаданрыба», «Морской бриз», «Далькреветка», «Юния», «Невод» и «Триера».

Список определен приказом Росрыболовства от 11 апреля 2022 г. № 191.

ОДУ гренландской креветки в Восточно-Сахалинской подзоне на текущий год составляет 113 тонн.

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