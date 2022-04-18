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Председатель Ассоциации добытчиков лососей Владимир ГАЛИЦЫН

Владимир Галицын: Путина ждать не будет — надо разобраться с ветеринарными правилами

Важнейшая — лососевая — путина уже на подходе, но еще остается множество неясных моментов с новыми правилами ветеринарно-санитарной экспертизы. Вопросов хватает не только у рыбаков, но и у ветеринарных специалистов регионов, отмечает председатель Ассоциации добытчиков лососей Владимир Галицын.

Ветеринарные правила назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции из них, предназначенных для переработки и реализации, остаются одной из наиболее острых тем. Еще на стадии подготовки приказа Минсельхоза профессиональное сообщество задавало серьезные вопросы, но ответы до сих пор поступили далеко не на все из них, рассказал Fishnews руководитель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Например, правила все-таки предусмотрели, что рыба, водные беспозвоночные и рыбная продукция, произведенные на судах, подлежат ветеринарно-санитарной экспертизе после доставки на берег перед выпуском в обращение.

При этом установлено, что переработанная пищевая рыбная продукция, за исключением реализуемой на рынке продукции непромышленного изготовления, не подлежит ветеринарно-санитарной экспертизе.

Но в промысловых районах суда принимают уловы на переработку от судов других организаций или с рыболовных участков. Также на флоте вырабатывается продукция, которая относится к переработанной, например консервы.

«Когда в таком случае должна проводиться ветеринарно-санитарная экспертиза? Этот вопрос задавал в своем обращении в Минсельхоз России зампред правительства Камчатского края, курирующий ветеринарию, Роман Василевский. Однако полученные ответы не содержат однозначной информации. Мы опять не понимаем, что делать. Предприятия опасаются проблем при проведении путины», — сообщил председатель АДЛК.

Открылась навигация, флот везет рыбу для береговой переработки, причем одно судно может, например, работать по нескольким разрешениям, осваивая объемы для разных компаний. При этом речь идет о структурах одного холдинга. «Происходит ли в этом случае смена собственника и нужна ли ветеринарно-санитарная экспертиза сырья, которое идет на переработку на береговом предприятии? Здесь тоже нужен четкий ответ», —обратил внимание Владимир Галицын.

В Минсельхозе отмечали, что все эти требования были и раньше, что новые правила практически полностью повторяют прежние. «Но почему тогда новый документ вызывает столько вопросов? Если раньше какие-то формальные нормы не соблюдались, но с обеспечением качества и безопасности продукции для людей все было в порядке, может быть, надо пересмотреть правила? Тем более что все административные процедуры и проверки отражаются на стоимости продукции», — считает руководитель ассоциации.

«Мы призываем еще раз собраться — с привлечением представителей рыбной промышленности и ветеринарных специалистов регионов — и подробно ответить на все вопросы по ветеринарно-санитарной экспертизе, с обязательной письменной фиксацией разъяснений. Такое решение поддержал Дальневосточный научно-промысловый совет. Это необходимо, чтобы предприятия могли спокойно продолжать работу», — подчеркнул Владимир Галицын.

Текст полностью читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

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