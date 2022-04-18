Китай принял новые меры для защиты запасов кальмара

КНР ввела ограничения по числу своих судов-кальмароловов в пяти районах промысла в Мировом океане. Страна планирует не увеличивать количество такого флота и использовать другие способы сбережения ресурса.

Это не первая китайская инициатива по снижению пресса на запасы кальмаров, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, в 2020 г. республика опробовала сезоны запрета на кальмаровый промысел в некоторых океанических районах — местах нереста. Летом прошлого года эту меру ввели официально.

Согласно новой политике, анонсированной Минсельхозом КНР, количество китайских судов-кальмароловов не будет увеличиваться, а их число на определенных промысловых площадках будет лимитировано. Намерение сократить добычу кальмаров отражено в документе о качественном развитии океанического промысла в рамках 14-го пятилетнего плана (2021-2025 гг.), пишет портал China Dialogue Ocean.

По его информации, Китай также планирует всестороннее внедрение электронных промысловых журналов, наблюдателей на рыболовных судах, а также введение лимитов на добычу и системы подтверждения законности вылова кальмара.

China Dialogue Ocean отмечает, что в период с 1 апреля 2022 г. по 31 марта 2023 г. в северной части Тихого океана смогут работать 350 китайских кальмароловов, в его восточно-центральной части — 420, в юго-восточной части — 400, юго-западной части — 300, а в Индийском океане — 250 единиц флота.

Таким образом, обращает внимание издание, Китай применяет к океаническому флоту меры, хорошо зарекомендовавшие себя в прибрежных водах КНР. Так, в течение 13-й пятилетки (2016-2020 гг.) Поднебесная успешно контролировала промысел в своих акваториях с помощью ограничений на количество судов. Усиленный контроль за номерами судов и объемами двигателей в сочетании с квотами дал эффект: ежегодный вылов морских биоресурсов в прибрежных районах Китая увеличился на 3 млн тонн — почти до 10 млн тонн, подчеркивает портал.

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