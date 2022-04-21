Россия готовится импортозамещать рыбные корма

У России уже есть проекты по постройке заводов для выпуска специализированных лососевых кормов, отмечает Федеральное агентство по рыболовству. По его данным, три таких предприятия могут начать работу в конце 2022 г. — начале 2023 г.

«За прошлый год суммарно было выращено 357 тыс. тонн рыбы. Для большей части выращиваемых объектов комбикорма производятся на территории Российской Федерации. Это традиционные виды, карповые. Здесь у России обеспеченность собственными кормами», — рассказали Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.

Отмечено, что из-за разрыва логистических цепочек и недружественных действий некоторых стран возникли определенные проблемы. «Например, прекратились поставки кормов из Дании, это было порядка 45% рынка высококачественных лососевых кормов», — привели данные в пресс-службе.

Ведомство обратило внимание, что полностью сохраняются поставки норвежских кормов — примерно 51% рынка. «Партнеры из Норвегии могут закрыть до 70% обеспеченности кормами. Но это не отменяет задачу по импортозамещению именно по лососевым кормам», — подчеркнули в Росрыболовстве.

ФАР напомнило, что прорабатывается вопрос субсидирования капитальных затрат для постройки заводов по производству специализированных лососевых кормов. «Уже есть три проекта, которые уже готовы в конце этого — начале следующего года начать производство в России», — заявили в ведомстве.

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