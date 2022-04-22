Нина Шпигальская: Камчатская рыбохозяйственная наука не стоит на месте

КамчатНИРО в последние годы развивает ряд перспективных направлений исследований, рассказала руководитель филиала Нина Шпигальская. Это гидроакустика, генетика, цифровизация авиаучетных данных, изучение здоровья гидробионтов.

В апреле Камчатский филиал ВНИРО отметил юбилей: в 1932 г. было основано Камчатское отделение Тихоокеанского института рыбного хозяйства. Уже 90 лет специалисты КамчатНИРО помогают обеспечивать высокие уловы самому рыбному региону России.

«В течение многих лет камчатская рыбохозяйственная наука не стояла на месте. Мы стараемся внедрять новые интересные наработки, которые позволят еще точнее обосновывать прогнозы», — подчеркнула руководитель филиала Нина Шпигальская в интервью Fishnews.

В пример она привела, в частности, гидроакустические исследования. Гидроакустика помогает получать более точные оценки пропуска производителей нерки к местам нереста.

«Напомню, из всех дальневосточных регионов основной запас этого вида тихоокеанского лосося сосредоточен на Камчатском полуострове. На реке Озерной мы уже около пяти лет используем гидроакустический комплекс. Сначала испытывали его в тестовом, а сейчас — уже в обычном режиме. Кроме того, такие комплексы применяются на реке Камчатка, на протоке Азабачья и на реке Большая», — рассказала Нина Шпигальская.

Также в последние годы развивается цифровизация авиаучетных исследований. КамчатНИРО все ближе к использованию искусственного интеллекта (ИИ) для оценки заполнения нерестилищ. В процессе авиаучетов делается большое количество фотоснимков и видеозаписей, чтобы потом на основе методов ИИ можно было в автоматическом режиме определять количество лососей, заполняющих нерестовую площадь.

«Несомненно, надо развивать генетические исследования. Всегда стоит вопрос о региональном составе молоди лососей в смешанных скоплениях. Зная, сколько молоди из каких регионов находится, например, в Охотском море в ранний период нагула, можно уточнить прогнозные оценки, которые даются на основе других методов», — отметила руководитель филиала.

В КамчатНИРО развиваются и направления, позволяющие оценивать здоровье гидробионтов. Рекомендации специалистов филиала помогают лососевым рыбоводным заводам края избегать вспышек инфекционного некроза гемопоэтической ткани (ИНГТ).

У камчатских ученых есть планы по широкому использованию подводных аппаратов. «Пока мы знакомимся с опытом коллег из Хабаровского и Тихоокеанского филиалов ВНИРО. Подводные аппараты очень помогли бы при оценке нерестового запаса сельди, наверняка их можно применять и для мониторинга ресурсов промысловых беспозвоночных. Сейчас готовится специальная комплексная программа и КамчатНИРО будет в ней участвовать», — рассказала собеседница Fishnews. По ее мнению, можно проводить подводную съемку и по нерестовым буграм лососей.

В прошлом году КамчатНИРО впервые использовал фото- и видеосъемку на рыбоучетном заграждении. Целый комплекс видеокамер снимал, как через РУЗ в озеро Курильское проходят производители нерки, таким образом дополнялся традиционный визуальный учет.

«Идея в том, чтобы внедрить полностью автоматизированную систему, исключить непосредственное участие в процессе человека со счетчиком — чтобы камеры фиксировали лосось, как автомобили-нарушители на дороге», — обрисовала перспективы руководитель филиала.

Она напомнила, что Камчатка — это не только нерка, но и гигантские запасы горбуши. «Здесь очень важны как раз авиаучетные работы, чтобы потом на основании полученных фото- и видеоматериалов оперативно получать оценки численности», — подчеркнула Нина Шпигальская.

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