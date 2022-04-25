Максим Козлов: Изменения по квотам важно обсудить с регионами

Законопроект о новых квотных аукционах предусматривает серьезные изменения для прибрежных территорий — нужно собрать по нему позиции регионов, заявил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов на слушаниях в Общественной палате РФ.

Проект закона о втором этапе квот под инвестиции предусматривает продажу на аукционах всех 100% объемов ценных водных беспозвоночных. При таком раскладе основной удар придется по Сахалинской области: промысел этих морепродуктов — гребешков, ежей — развит на Курилах, и перераспределение квот может отразиться на островах, обратил внимание президент региональной ассоциации Максим Козлов на слушаниях, организованных в Общественной палате РФ.

Рыбная отрасль — критически важная для Курильских островов, где проживает около 20 тыс. человек, напомнил глава объединения. Ранее он уже обращал внимание на то, что специфика аукционов несет риски сокращения числа предприятий и потери рабочих мест.

Беспокоит бизнес-сообщество и утяжеление береговых объектов инвестиций в рамках второго этапа инвестквот. Требование к тем, кто готов вложиться в строительство береговых предприятий, строить еще и промысловое судно приведет к тому, что объемы квот вновь «перетянет» на себя судовое направление программы, а задачи по развитию берега не будут реализованы, заявил Максим Козлов Fishnews.

У предложенных изменений законодательства — высокая степень воздействия, изменения затрагивают рыбную отрасль, малые и средние предприятия, регионы, подчеркнул президент ассоциации.

«В связи с чем предлагаю обсудить возможность протокольного решения о том, чтобы перед внесением в правительство РФ все-таки направить этот законопроект в субъекты, для того чтобы получить обратную связь», — обратился к участникам слушаний в Общественной палате руководитель АРСО.

Таким образом можно было бы собрать позиции региональных правительств и, возможно, парламентов, отметил он.

«Как депутат Сахалинской областной думы могу сказать, что мы, безусловно, вынесли бы этот законопроект на обсуждение нашей общественности и получили бы обратную связь, какое все-таки воздействие данный закон окажет на наши территории», — подчеркнул Максим Козлов.

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