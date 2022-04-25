Росрыболовство провело аукцион по квотам в трех бассейнах

В Москве прошли торги по продаже долей квот для промысла в трех бассейнах — Западном, Волжско-Каспийском и Дальневосточном.

Аукцион по распределению долей квот вылова проводился в столице с 20 по 21 апреля. Итоговый протокол опубликован на сайте torgi.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, лучшую цену за доли квот добычи терпугов в Карагинской, Петропавловско-Командорской подзонах, Северо-Курильской зоне, шипощека в Южно-Курильской зоне, камбал в Северо-Курильской зоне, командорского кальмара в Южно-Курильской зоне приобрела компания «Росрыбфлот» (Камчатский край).

Права на освоение командорского кальмара в Южно-Курильской зоне также должны достаться «УТРФ-Камчатка» и «Акрос» (Камчатский край).

Победителем в торгах на право добычи макрурусов в Северо-Курильской зоне стала компания «Сигма» (Сахалинская область), ламинарии в подзоне Приморье — компания «Наутилус» (Приморский край), кукумарии в Восточно-Сахалинской подзоне — «Фрегат» (Сахалинская область).

Доля квоты добычи балтийской сельди (салаки) в Балтийском море достается компании «ОССО-Фиш» (Калининградская область). Лучшую цену за право ловить судака в Финском заливе предложил ИП Лебедев А.Е. (Санкт-Петербург). Победителями в торгах по долям квот речной камбалы на Балтике стали компании «Марфиш» и «ОССО-Фиш» (обе — Калининградская область). Доли квот трески в Балтийском море получают «Балтикфиш» (Калининградская область) и СПК «Петротрал 2» (Ленинградская область)

Определен победитель в аукционе на право ловить щуку на Каспии — доля отходит компании «АРК» (Астраханская область).

Ранее также были названы компании, которым, как единственным заявителям, достаются доли квот вылова шипощека и наваги. На доли квот семги в Балтийском море и Финском заливе заявок не поступило.

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