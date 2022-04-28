Владимир Путин дал поручения по стратегии АПК и рыбной отрасли

Президент поручил определить перечень исчерпывающих мер господдержки агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов — этот набор должен быть отражен в отраслевой стратегии.

Президентское поручение актуализировать Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 г. дано по итогам апрельского совещания по вопросам АПК и рыбной отрасли.

Задачи поставлены правительству совместно с комиссией Госсовета по направлению «Сельское хозяйство», сообщает корреспондент Fishnews. Должны быть уточнены показатели (индикаторы) стратегии, сроки ее реализации, определены ежегодные показатели импортозамещения критически важных видов сельхозпродукции, а также продукции, используемой в АПК и рыбохозяйственном комплексе.

Камбину поручено отразить в стратегии «исчерпывающие меры государственной поддержки агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов». Это должны быть в том числе решения, направленные на развитие новых направлений экспорта готовой продукции.

Владимир Путин также дал поручения по расширению строительства рыбопромыслового флота.

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