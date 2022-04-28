Сахалинская область ожидает неплохих подходов лосося

В целом в Сахалинской области в этом году ожидается достаточно успешная лососевая путина, хотя ситуация на юго-восточном побережье требует ввести определенные ограничения, рассказал президент региональной ассоциации рыбопромышленных предприятий Максим Козлов.

По уточненным данным, прогноз вылова тихоокеанских лососей в промысловых районах Сахалина и Южных Курил составляет около 115 тыс. тонн (имеются в виду объемы без научных работ и аквакультуры), сообщил Максим Козлов на пресс-конференции, организованной Ассоциацией рыбопромышленных предприятий Сахалинской области совместно с медиахолдингом Fishnews.

«Достаточно большая цифра», — прокомментировал рекомендации по вылову руководитель ассоциации, выразив надежду, что прогнозы оправдаются. В прошлом году предприятия островного региона освоили порядка 60 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

Президент АРСО обратил внимание на меры регулирования, которые предлагаются при организации промысла в нынешнем году. Так, заявил Максим Козлов, нет необходимости ограничивать длину центрального крыла ставных неводов на северо-востоке Сахалина — и наука поддерживает такой подход, обратил внимание руководитель ассоциации.

С другой стороны, на юге и юго-восточном побережье для обеспечения заполнения нерестилищ нужно принять дополнительные меры, отметил президент объединения. Предлагается ограничить длину центрального крыла на участке от мыса Свободный до мыса Крильон 500 метрами, а на участке от мыса Свободный до мыса Терпения - километром.

Тема ограничения промысла на юго-востоке сложная — это показало и выступление на пресс-конференции рыбопромышленника Александра Ковалева. Конечно, решения по регулированию даются непросто — ведь речь идет о работе людей и производствах, тем не менее сохранение ресурса требует принимать меры, подчеркнул Максим Козлов. Организация путины обсуждается на всех площадках, в том числе на Сахалинском рыбохозяйственом совете, где высказываются участники промысла, добавил руководитель АРСО.

Он также положительно оценил практику, когда промысел на юго-востоке и в Аниве открывается по мере заполнения нерестилищ на 50% и более. А вот решение о проходных днях требует более тщательного и внимательного похода, считают в объединении.

Напомним, что общий прогноз по вылову лососей в районах добычи Сахалинской области на 2022 г. составляет 121 тыс. тонн. Это второй объем по Дальнему Востоку.

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