Не остановить бы промысел: рыбаки рассчитывают на ответы по ветсанэкспертизе

Требования новых правил ветеринарно-санитарной экспертизы могут обернуться серьезными проблемами в лососевую путину, подчеркнул президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. В отраслевом сообществе рассчитывают, что регулятор все-таки даст четкие разъяснения по работе производств.

Проблемную для рыбаков тему ветеринарно-санитарной экспертизы руководитель региональной ассоциации прокомментировал на пресс-конференции, организованной АРСО совместно с медиахолдингом Fishnews.

Отраслевые объяснения еще на стадии разработки проекта приказа Минсельхоза предупреждали, что ряд требований просто не исполним для рыбаков, напомнил Максим Козлов. Основные вопросы касались того, как обеспечить ветеринарно-санитарную экспертизу уловов, учитывая, что проводить процедуру уполномочены только специалисты системы госветслужбы.

В итоге услышаны были далеко не все опасения предприятий. Удалось добиться разъяснений, что сырье, которое само же предприятие отправляет у себя на заморозку, не должно проходить ВСЭ. Это важно, но остаются вопросы, как быть с сырцом, который передается для работы другому хозяйствующему субъекту, а это распространенная практика. Как быть с производством переработанной продукции в море? Где найти ветеринарных специалистов для обеспечения всех этих процессов, чтобы рыбаки заведомо не были поставлены в положение нарушителей законодательства? «Сейчас, в преддверии путины, мы уверены, что встретимся с серьезными проблемами», — рассказал журналистам Максим Козлов.

На 28 апреля по ветеринарным правилам запланировано совещание у заместителя министра сельского хозяйства РФ Максима Увайдова. В ассоциации рассчитывают на возможность задать вопросы и еще раз заявить о рисках, которые возникают для предприятий. О проблемах говорят в разных регионах.

Административные барьеры обсуждались на совещании, которое в марте проводил во Владивостоке вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Он подчеркнул, что избыточные требования должны быть сняты, напомнил руководитель АРСО. Речь шла о ветеринарном оформлении, о государственной экологической экспертизе в рыбной отрасли. Конечно, очень бы хотелось, чтобы эти поручения были исполнены, подчеркнул Максим Козлов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews