Рефконтейнерам просят облегчить путь

Росрыболовство предлагает обнулить ввозные пошлины на рефконтейнеры. Это должно помочь сократить их нехватку для перевозки рыбной продукции.

Росрыболовство и отраслевые ассоциации выступят с предложениями включить в перечень наименования товаров, которые важны для обеспечения бесперебойного функционирования отдельных секторов экономики, рефрижераторные контейнеры. Об этом шла речь на заседании рабочей группы по мониторингу поставок рыбы и рыбной продукции на внутренний и внешний рынки. Встречу провел руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Представители оптового рынка и перевозчики отметили, что целесообразно добавить к решению Евразийской экономической комиссии, которая временно обнулила ввозную таможенную пошлину на контейнеры, рефрижераторные контейнеры. Глава Росрыболовства поручил подготовить соответствующее обращение в Минпромторг России.

«Кроме того, представители оптовых компаний отметили положительный эффект от программы субсидирования перевозок минтая и предложили распространить ее на тихоокеанскую сельдь», — сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР.

Ранее вопрос нехватки рефконтейнеров был поднят на совещании по подготовке к лососевой путине в Совете Федерации. Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов также предложил прибегнуть к обнулению пошлин.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews