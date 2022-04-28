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Проблемные вопросы грядущей лососевой путины обсудили на совещании в Совете Федерации. Фото пресс-службы Совфеда

Лососю не хватает рефконтейнеров

Перед стартом лососевой путины рыбаков беспокоят вопросы логистики: рост транспортных тарифов и дефицит рефконтейнеров. Если не принять меры, эти расходы отразятся на себестоимости продукции, предупредила сенатор Людмила Талабаева.

В чём возить рыбу?

Ограниченность инфраструктуры перевалки, хранения и транспортировки рыбной продукции в период лососевой путины остается существенной проблемой, заявила на совещании 27 апреля член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева. В этом году рыбаки вновь прогнозируют резкий рост расходов на вывоз рыбы из районов промысла.

Член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

«В пиковый сезон рост скачкообразный, кратно может вырасти. В прошлом году до 18 рублей доходил фрахт с Камчатки до Владивостока. Вне больших сезонов это 6–9 рублей, а по долгосрочным контрактам еще меньше, — рассказал министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский. — Мы опасаемся, что в этом году с учетом роста топлива этот скачок будет еще более заметным и будет еще сильнее нагружать себестоимость нашей продукции».

Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов подтвердил, что с организацией бесперебойного хранения и отправки уловов «сохраняется напряженность» в первую очередь из-за ограниченного количества контейнеров. «Не хватает рефрижераторных контейнеров», — уточнил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Он обратился к Совету Федерации с просьбой поручить ответственным министерствам инициировать вопрос о внесении дополнений в решение совета Евразийской экономической комиссии, устанавливающих нулевую ставку ввозных таможенных пошлин на рефконтейнеры.

«Мы включимся в эту тему», — пообещала Людмила Талабаева. Она подчеркнула важность избавления рыбопромышленников от дополнительных расходов из-за прогрессивных тарифов на хранение рыбы и простоев флота. «Всё это потом ляжет на себестоимость одного килограмма рыбы», — отметила сенатор.

И какими путями?

Одним из вариантов предотвращения транспортного коллапса государство видит доставку дальневосточных уловов в европейскую часть страны по Северному морскому пути, сообщает корреспондент Fishnews. По мнению Людмилы Талабаевой, такой маршрут мог бы избавить рыбаков от необоснованных временных и финансовых издержек, тем более что в прошлые годы эта трасса уже использовалась для вывоза лососевых в порты Санкт-Петербурга и Мурманска.

Несмотря на амбициозные планы развития, Севморпуть пока не может похвастаться высокой загрузкой. Частично это связано с нестабильностью перевозок. Например, в прошлом году сентябрьские рейсы одноименного атомного лихтеровоза были отменены, хотя рыбопромышленники намеревались отправить северным коридором порядка 16 тыс. тонн рыбопродукции, напомнил Андрей Здетоветский.

Ряд экспертов принял участие в совещании по видеосвязи

По словам Василия Соколова, вопрос об использовании Севморпути рассматривался на заседании правкомиссии, по итогам которого Минвостокразвитию было поручено координировать организацию регулярных перевозок, а Росрыболовству — обеспечить их загрузку рыбной продукцией. Федеральное агентство уже ведет работу и с регионами, и с бизнесом, уже подготовлены предложения от рыбодобывающих организаций на перевозку грузов по Севморпути в текущем году, рассказал замглавы рыбного ведомства.

«Правительством принято решение, что в этом году будет проведено два рейса по Северному морскому пути», — проинформировал участников совещания замглавы Минвостокразвития Анатолий Бобраков. Он добавил, что по линии министерства на эти цели будет выделена субсидия — более 500 млн рублей. «По сути, в этом году впервые в истории рейсы будут осуществляться по расписанию», — заявил представитель Минвостокразвития.

Фотографии предоставлены пресс-службой Совета Федерации.

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