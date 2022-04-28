Лососю не хватает рефконтейнеров

Перед стартом лососевой путины рыбаков беспокоят вопросы логистики: рост транспортных тарифов и дефицит рефконтейнеров. Если не принять меры, эти расходы отразятся на себестоимости продукции, предупредила сенатор Людмила Талабаева.

В чём возить рыбу?

Ограниченность инфраструктуры перевалки, хранения и транспортировки рыбной продукции в период лососевой путины остается существенной проблемой, заявила на совещании 27 апреля член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева. В этом году рыбаки вновь прогнозируют резкий рост расходов на вывоз рыбы из районов промысла.

«В пиковый сезон рост скачкообразный, кратно может вырасти. В прошлом году до 18 рублей доходил фрахт с Камчатки до Владивостока. Вне больших сезонов это 6–9 рублей, а по долгосрочным контрактам еще меньше, — рассказал министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский. — Мы опасаемся, что в этом году с учетом роста топлива этот скачок будет еще более заметным и будет еще сильнее нагружать себестоимость нашей продукции».

Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов подтвердил, что с организацией бесперебойного хранения и отправки уловов «сохраняется напряженность» в первую очередь из-за ограниченного количества контейнеров. «Не хватает рефрижераторных контейнеров», — уточнил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Он обратился к Совету Федерации с просьбой поручить ответственным министерствам инициировать вопрос о внесении дополнений в решение совета Евразийской экономической комиссии, устанавливающих нулевую ставку ввозных таможенных пошлин на рефконтейнеры.

«Мы включимся в эту тему», — пообещала Людмила Талабаева. Она подчеркнула важность избавления рыбопромышленников от дополнительных расходов из-за прогрессивных тарифов на хранение рыбы и простоев флота. «Всё это потом ляжет на себестоимость одного килограмма рыбы», — отметила сенатор.

И какими путями?

Одним из вариантов предотвращения транспортного коллапса государство видит доставку дальневосточных уловов в европейскую часть страны по Северному морскому пути, сообщает корреспондент Fishnews. По мнению Людмилы Талабаевой, такой маршрут мог бы избавить рыбаков от необоснованных временных и финансовых издержек, тем более что в прошлые годы эта трасса уже использовалась для вывоза лососевых в порты Санкт-Петербурга и Мурманска.

Несмотря на амбициозные планы развития, Севморпуть пока не может похвастаться высокой загрузкой. Частично это связано с нестабильностью перевозок. Например, в прошлом году сентябрьские рейсы одноименного атомного лихтеровоза были отменены, хотя рыбопромышленники намеревались отправить северным коридором порядка 16 тыс. тонн рыбопродукции, напомнил Андрей Здетоветский.

По словам Василия Соколова, вопрос об использовании Севморпути рассматривался на заседании правкомиссии, по итогам которого Минвостокразвитию было поручено координировать организацию регулярных перевозок, а Росрыболовству — обеспечить их загрузку рыбной продукцией. Федеральное агентство уже ведет работу и с регионами, и с бизнесом, уже подготовлены предложения от рыбодобывающих организаций на перевозку грузов по Севморпути в текущем году, рассказал замглавы рыбного ведомства.

«Правительством принято решение, что в этом году будет проведено два рейса по Северному морскому пути», — проинформировал участников совещания замглавы Минвостокразвития Анатолий Бобраков. Он добавил, что по линии министерства на эти цели будет выделена субсидия — более 500 млн рублей. «По сути, в этом году впервые в истории рейсы будут осуществляться по расписанию», — заявил представитель Минвостокразвития.

Фотографии предоставлены пресс-службой Совета Федерации.

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