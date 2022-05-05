Тайга народная: невечные ценности

На Fishnews опубликована завершающая статья «Тайги народной» — цикла репортажей о взаимоотношениях людей и природы на примере села Преображенка в Приморском крае. В третьей части речь пойдет о самых дорогих ресурсах.

Охотятся местные не только на косуль и кабанов (о них рассказывается в предыдущей статье). Ходят и на утку, фазана, и на мелких пушных зверей — зайца, колонка. Возле рек и озер много ондатры, но ее добывают неохотно — много возни со шкуркой. Некоторые стреляют енотовидную собаку — в основном ради шкуры, иногда едят и мясо. Кроме того, часто енот гибнет из-за того, что его в темноте или сумерках путают с барсуком.

А на барсука в последние годы особый спрос. Когда пандемия коронавируса докатилась до Приморья, народ начал активно раскупать барсучий жир — в народной медицине его используют для лечения легких. Стоимость — 4 тыс. рублей за килограмм, а с одного зверя можно натопить килограмма четыре и больше.

Не гнушаются сельчане и рыбалкой — как легальной любительской, так и не очень. Примечательно, что по красной рыбе — кете — особого ажиотажа не наблюдается. Некоторые ставят сети, но пара хвостов уже считается удачным уловом. Дело в том, что по Уссури до здешних мест просто не доходит больших объемов этого лосося. Кроме того, часто икра в самках уже перезревшая — не разжуешь.

Разнорыбицу ловят охотнее. Котируются карась, судак, чебак, щука, змееголов, а также рыба со смешным названием конь (у нее действительно вытянутое рыло, похожее на лошадиную морду). Иногда, по признаниям местных, попадается «краснокнижный» окунь-ауха.

Отдельный разговор — сом. Самая лучшая рыбалка на него — зимой со льда. Рыба массово идет к лунке глотнуть кислорода, и с одной проруби можно натаскать небольшой грузовик сомов (суточные нормы для любительского лова, разумеется, никого не волнуют). Вкуснее всего сом в копченом виде, но некоторым не нравится характерный запах тины.

Еще один необычный рыбацкий трофей — китайский трионикс, «краснокнижная» черепаха, которая порой застревает в сетях.

Рыбнадзор тут, говорят, действует вполне эффективно — к местному участку Уссури и озерам прикреплены двое инспекторов. Они срезают сети и ловят браконьеров, в числе которых есть «постоянные клиенты».

Говоря о таежных ресурсах, важно помнить очевидное: одно из главных лесных богатств — сам лес. В девяностые он сильно страдал от массовых вырубок, валили всё. Особенно активно пилили липу — ее везли в Китай. В итоге власти решили проблему перекрытием границы — невостребованное дерево стало никому не нужно, и даже заготовленные бревна просто побросали в лесу гнить.

Охотно собирают здесь побеги папоротника по весне, ходят преображенцы и за шишкой. Собирают также манчжурский орех, лимонник, элеутерококк.

Самый ценный из таежных дикоросов — конечно, женьшень. Он «краснокнижный», но народ за ним ходит — в основном копают на продажу китайцам.

Корень обычно продают, его легче хранить. Листья заспиртовывают и используют для заживления ран. А семена, как правило, сохраняют — копатели заботятся о восстановлении популяции. Многие высаживают собственные плантации, ухаживают за ними, «прищипывают» растения — пригибают особым образом, чтобы стебель не бросался в глаза.

Больше подробностей про сбор женьшеня, охоту и мусорную проблему, а также невеселый взгляд на перспективу села — все это в полной версии статьи в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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