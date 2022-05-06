Минсельхоз пообещал подумать, как быть с икрой

Как быть с ветеринарно-санитарной экспертизой при производстве соленой икры? Этот вопрос стал одним из ключевых на совещании с Минсельхозом. В ведомстве дали разъяснения по поводу распространения результатов ВСЭ целой рыбы, а также заявили, что попробуют действовать через изменения техрегламента.

Напомним, что исполнимость новых правил ветеринарно-санитарной экспертизы вызвала целый ряд вопросов у представителей рыбной промышленности. На совещании, которое Минсельхоз РФ проводил 28 апреля, участники из дальневосточных регионов спрашивали, например, как быть с производством икорной продукции.

Сырье для посола должно проходить ветеринарно-санитарную экспертизу — это требование техрегламента, подчеркнула директор департамента ветеринарии Минсельхоза Мария Новикова.

В качестве одного из вариантов решения проблем в ведомстве предложили выступить с инициативой о внесении изменений в технический регламент ЕАЭС. Правда, это «небыстрый трек», предупредили в Министерстве сельского хозяйства.

В протоколе совещания говорится, что департамент ветеринарии проработает внесение в ТР «О безопасности рыбы и рыбной продукции» изменений в части исключения посола из термина «переработка (обработка)».

На совещании также был задан вопрос: могут ли распространяться на икру результаты ветеринарно-санитарной экспертизы мороженой рыбы, сообщает корреспондент Fishnews.

В протоколе встречи говорится: «ВСЭ рыбы проводится в отношении рыбы (тушки), ее внутренних органов и икры. Таким образом, если ВСЭ была проведена в отношении целой тушки рыбы, то результаты ВСЭ распространяются и на рыбу, и на икру».

При этом в протоколе еще раз подчеркнули, что экспертиза может быть выполнена в отношении «рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции замороженных или охлажденных, а также подвергнутых разделке, филетированию после доставки на берег перед выпуском в обращение».

Также отмечено, что «необходимость проведения оценки соответствия рыбы и рыбной продукции, в том числе икры, в момент передачи с добывающего судна к транспортному судну правилами не установлена. Правилами установлено (четвертый абзац пункта 2), что рыба, водные беспозвоночные и непереработанная рыбная продукция, в том числе икра, произведенные на судах, подлежат ВСЭ после доставки их на берег перед выпуском в обращение».

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