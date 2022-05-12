Российский минтай «плывет» на родной берег

С января по апрель на российский рынок поступило свыше 167 тыс. тонн отечественной минтаевой продукции (+34% к уровню прошлого года), приводит цифры Ассоциация добытчиков минтая. АДМ отмечает, что рост поставок сопровождался снижением цен.

На внутренний рынок отправлено в том числе 130 тыс. тонн мороженого минтая и 28 тыс. тонн минтаевого филе, сообщил президент ассоциации Алексей Буглак.

Он напомнил, что ранее емкость внутреннего рынка оценивалась в 125–130 тыс. тонн продукции в год, однако в последние годы потребление минтая в России значительно выросло. Так, по данным ассоциации, в 2021 г. объем поставок минтаевой продукции всех видов на российский рынок превысил 250 тыс. тонн.

По расчетам АДМ, по итогам прошлого года в пересчете на сырец потребление минтая выросло до 3,4 кг на человека — более 15% от «рыбной корзины». Это больше, чем в среднем в Евросоюзе или США, рассказали Fishnews в пресс-службе отраслевого объединения.

«Причин растущего спроса на минтай несколько, но одной из основных остается доступная цена — как на мороженый минтай, так и на филе. Если посмотреть динамику оптовых отпускных цен на мороженый минтай за последние несколько лет, то видно, что они не только не выросли, но даже снизились. Например, по сравнению с «допандемийным» 2019 годом, когда средняя цена минтая мороженого обезглавленного была 100–110 рублей за килограмм в порту Владивосток. В 2020–2021 годах из-за пандемии и ограничений на экспорт в Китай отпускные цены на минтай в России вообще были на рекордно низком уровне — 65-75 рублей за килограмм. В марте текущего года был кратковременный «шоковый» всплеск цены, но ситуация быстро стабилизировалась, и по состоянию на начало мая цена снизилась до 90-95 рублей за килограмм», — привел цифры президент АДМ.

В ассоциации обратили внимание, что доступность минтая конечный потребитель ощущает не всегда. Потребительские цены слабо реагируют на снижение отпускных цен производителей, даже с учетом отложенного эффекта. Это связано не только с фиксированной наценкой каждого из звеньев товаропроводящей цепи (трейдеры, оптовики, переработка, ретейл), но и с ростом логистических затрат.

«Для снижения стоимости транспортировки в июле прошлого года правительство РФ приняло постановление о субсидировании перевозок минтая по железной дороге с Дальнего Востока. Но рыбаки не успели воспользоваться субсидией в полной мере, так как прием заявок начался только в середине октября. Надеемся, что в этом году эффект от субсидии будет более ощутимым», — отметил Алексей Буглак.

По оценкам АДМ, еще одним драйвером для наращивания поставок минтая на внутренний рынок может стать сокращение поставок импортной рыбопродукции. «В 2021 году на российский рынок было импортировано более 26 тыс. тонн мороженого филе пангасиуса, тилапии, мерлузовых и 34 тыс. тонн мороженой белой рыбы. Потенциально эти объемы может заместить российский минтай, который часто не только более высокого качества, но конкурентоспособен по цене», — считает глава отраслевого объединения.

У российских добытчиков минтая уже есть успешный кейс импортозамещения: сегодня поставки российской продукции практически полностью вытеснили импорт филе минтая из КНР, подчеркнули в ассоциации. Например, в 2013 г. в РФ поступило свыше 13 тыс. тонн китайского филе.

Минтай остается главным промысловым ресурсом страны, его доля в национальном улове — 35%. По состоянию на 1 мая российский вылов минтая достиг 932 тыс. тонн, сообщили в АДМ.

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