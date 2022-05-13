Флоту могут облегчить путь в российские порты
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила ведомствам подготовить согласованные предложения по предоставлению льгот по уплате таможенных платежей для рыбопромысловых судов, которым требуется зайти в порты РФ для ремонта.
Такое поручение дано по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам рыбной отрасли, состоявшегося 12 апреля, сообщает корреспондент Fishnews.
Ведомствам поставлена задача до 20 мая направить в правительство согласованные предложения по вопросу предоставления льготных условий уплаты таможенных платежей владельцами рыбопромыслового флота, не прошедшего таможенное оформление.
Поручение дано Минфину, Минэкономразвития, Минтрансу, Минпромторгу, Минсельхозу, таможенной службе и Росрыболовству.
Послабления позволят судам, которые ввиду обстоятельств и недружественных действий ряда стран не могут зайти в иностранные порты для ремонта, воспользоваться российскими портами без дополнительной финансовой нагрузки, отмечалось в телеграм-канале вице-премьера.
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