Флоту могут облегчить путь в российские порты

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила ведомствам подготовить согласованные предложения по предоставлению льгот по уплате таможенных платежей для рыбопромысловых судов, которым требуется зайти в порты РФ для ремонта.

Такое поручение дано по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам рыбной отрасли, состоявшегося 12 апреля, сообщает корреспондент Fishnews.

Ведомствам поставлена задача до 20 мая направить в правительство согласованные предложения по вопросу предоставления льготных условий уплаты таможенных платежей владельцами рыбопромыслового флота, не прошедшего таможенное оформление.

Поручение дано Минфину, Минэкономразвития, Минтрансу, Минпромторгу, Минсельхозу, таможенной службе и Росрыболовству.

Послабления позволят судам, которые ввиду обстоятельств и недружественных действий ряда стран не могут зайти в иностранные порты для ремонта, воспользоваться российскими портами без дополнительной финансовой нагрузки, отмечалось в телеграм-канале вице-премьера.

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