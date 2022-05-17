Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

Более трех лет действует законодательная норма о 70-процентном пороге освоения квот на вылов водных биоресурсов. Каков эффект от этого требования, полезно оно оказалось или вредно, попытался выяснить корреспондент Fishnews.

Напомним, что с 2019 г. закон о рыболовстве предусматривает расторжение договоров о закреплении квот в случае их освоения пользователем менее чем на 70% в течение двух лет подряд. Такие случаи рассматривает комиссия по принудительному прекращению права на вылов ВБР. Видя нарушения, комиссия обращается к предприятию с рекомендацией добровольно расторгнуть договор. Если пользователь не идет навстречу, отраслевой регулятор обращается в арбитражный суд. Отметим, что «норма о 70%» вводилась под предлогом борьбы с так называемыми «квотными рантье».

Чтобы составить представление о масштабе явления, корреспондент Fishnews промониторил арбитражные решения (постановления) по подобным делам в картотеке «Электронное правосудие». Выборка проводилось путем поискового запроса «рыболовство» в текстах судебных актов за период с 1 по 30 апреля 2022 г.

За это время вынесено 17 решений судов первой инстанции и 12 постановлений судов апелляционной и кассационной инстанций в отношении 29 компаний (в общей сложности 41 договор о квотах). Иски о расторжении подавало Росрыболовство или его теруправления, в двух случаях — профильные структуры региональных органов исполнительной власти.

В 13 делах речь шла о промысле в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, в 10 — о Балтийском море, в трех — о Волге, в двух — о Каспийском море, в одном — о Ладожском озере. Наметились и «популярные» объекты промысла: камбала речная в бассейне Балтийского моря (четыре иска), треска в Балтийском море (три иска), сельдь-черноспинка в Волге (два иска), палтусы, треска и минтай на Дальнем Востоке (по два иска).

В качестве причин недоосвоения ответчики называли плохое состояние запасов, ограничения из-за пандемии, поломки судов, временное отсутствие рыболовного участка, неожиданное закрытие промышленного лова и «нахлебничество» косаток (в случае с палтусами).

Таким образом, из 29 судебных актов в 21 случае ответчики (рыболовные компании) были признаны добросовестными пользователями и суды встали на их сторону. В 8 случаях иски о расторжении были удовлетворены. В этих арбитражных делах освоение квот пользователями в течение двух лет было равно нулю или по нескольку процентов и лишь у одной компании — 10% и 24%.

Не отмечено ни одного случая отмены решения суда первой инстанции вышестоящими арбитражами, что свидетельствует о внятной политике в таких делах. Об этом же говорит и то, что судебные акты написаны в схожих фразах.

Общим для арбитражей стало суждение, что расторжение договора является крайней мерой, применяемой к недобросовестному пользователю в случае, когда все другие средства воздействия исчерпаны. При этом некоторые ссылались на определение Верховного суда РФ от 23 января 2017 года (№ 307-ЭС16-18765 по делу № А56-72755/2015), согласно которому, расторжение «носит исключительный характер и является по своей правовой природе санкцией, применяемой судом к злостному нарушителю договорных обязательств».

Свой комментарий по проблеме «квотных рантье» дало Росрыболовство. В настоящее время ведомство работает над усовершенствованием мер по борьбе с этим явлением.

Кроме того, корреспондент Fishnews опросил руководителей отраслевых ассоциаций о нужности или ненужности, полезности или вредности 70% порога освоения.

Мнения регулятора и отраслевых объединений читайте в полной версии статьи в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

