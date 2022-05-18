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О невозможности получить разрешения на промысел из-за отсутствия информации о таможенном декларировании судна рассказали на конференции Fishnews

Ассоциации рассказали о вопросе по оформлению разрешений на вылов

Предприятия столкнулись с невозможностью получить разрешения на промысел из-за отсутствия информации о таможенном декларировании судна, рассказали главы отраслевых объединений на конференции Fishnews. Требование вводилось для решения вопроса «незаходного» флота, но отразилось и на других судах.

С 2022 г. вступило в силу требование, согласно которому при подаче заявления на промысловое разрешение необходимо предоставлять информацию о таможенном декларировании судна, построенного или приобретенного за пределами ЕАЭС. Такие изменения были предусмотрены, чтобы обеспечить оформление в России так называемых «незаходных» судов.

Но в итоге с вопросами столкнулся и тот флот, который базировался в российских портах. Суда, которые были построены еще до образования Евразийского экономического союза, в некоторых бывших союзных республиках, не могут получить разрешение, рассказал на конференции Fishnews Online председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

Проблема есть и на Дальнем Востоке. Например, пользователь не смог получить разрешение на вылов в связи с тем, что по судну, построенному в 1993 г. в Николаеве (Украина), нет информации о таможенной декларации — просто за давностью лет, отметил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Ранее Минсельхоз подготовил предложение о заморозке требования по предоставлению сведений о декларировании судов для получения разрешения на вылов. Однако это постановление до сих пор не вышло, отметили участники конференции.

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства на запрос Fishnews сообщили, что проект проходит регламентные процедуры.

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