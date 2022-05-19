Вячеслав Бычков: Стратегия по палтусам — важнейший для нас документ

Добытчики ждут выхода стратегии долговременной эксплуатации запасов палтусов Дальневосточного бассейна, рассказал представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков. «Это очень важный для нас документ», — отметил он.

Стратегия, предложенная отраслевой наукой, охватывает все ключевые моменты, связанные с изучением и добычей этого важного для российского рыболовства объекта, сообщил представитель ассоциации.

В стратегии отражены такие ключевые направления, как ресурсные исследования, взаимодействие науки с рыбаками, определение общего допустимого улова, перечислил собеседник Fishnews.

Погружена в предложенный документ и проблематика «нахлебничества» косаток: изучение и оценка этого явления очень важна для предприятий. Совместные работы в этом направлении проведены с Камчатским филиалом ВНИРО (КамчатНИРО), сообщил Вячеслав Бычков. Планируется продолжать сотрудничество, помогающее изучить влияние косаток на промыслы.

Выход стратегии важен для обеспечения стабильной научной основы исследования ресурсов палтуса. Стратегическое видение необходимо для подтверждения ответственного подхода к рыболовству.

Стратегия предложена до 2040 г. Ожидается, что вопрос о ее утверждении будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета по науке при руководителе Росрыболовства, добавил представитель ассоциации.

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