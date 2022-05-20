Магаданский порт продолжают чистить от «подводного флота»

В ходе рабочей поездки в Магаданскую область вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев проконтролировал выполнение поручений по подъему затонувших судов в бухте Нагаева.

Проект реконструкции Магаданского рыбного порта заместителю председателя правительства — полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу представил губернатор Магаданской области Сергей Носов. По его словам, планируется полностью перестроить существующий порт и создать индустриальный парк «Рыбный порт Магадан».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития, в прошлом году началась расчистка акватории морского порта от затонувших судов, которые мешают реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений будущего индустриального парка. Соответствующие поручения премьер-министр Михаил Мишустин дал по итогам поездки в Дальневосточный федеральный округ в августе 2020 г.

В границах акватории порта поднято и утилизировано три судна. Еще одно доставлено на берег и будет распилено на металлолом в июле. Завершена утилизация трех судов в районе парка «Маяк».

Сейчас ведутся работы по организации подъема еще пяти судов, проводятся водолазные обследования восьми затонувших объектов. Всего на дне бухты Нагаева находится 17 единиц флота.

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