Экспортерам опустили планку по продаже валютной выручки

Профильная правительственная подкомиссия решила снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте до 50%. Ранее предусматривалась 80% планка.

Подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России решила снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте с 80% до 50%, сообщили Fishnews в пресс-службе Минфина.

«Это связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке», — заявили в ведомстве.

Напомним, что в феврале президент подписал указ о специальных экономических мерах в связи с санкциями. Было установлено требование по продаже 80% валютной выручки.

Перед рыбопромышленными предприятиями в результате встал вопрос об обеспечении ремонта, обслуживания и снабжения флота за рубежом. В апреле Центробанк дал разъяснения, согласно которым при расчете суммы для обязательной продажи валютной выручки резиденты могут вычитать расходы на оплату определенных услуг. В их число вошла и оплата услуг, связанных с приобретением за пределами России ГСМ, товаров для ремонта транспортных средств.

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