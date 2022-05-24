Россия прибавила в выращивании лососевых

Росрыболовство представило данные по структуре производства товарной аквакультуры за первый квартал. Лососевые на первом месте: совокупный объем по форели и семге увеличился на 13% к уровню прошлого года и достиг 54,7 тыс. тонн.

Семги выращено 11,2 тыс. тонн (+22%), форели — 43,6 тыс. тонн, (+11%), сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Кроме того, производство ценных гидробионтов (устриц, мидий, гребешков и других моллюсков и иглокожих) увеличилось на 5%, до 32 тыс. тонн, ламинарии — на 14%, до 23,8 тыс. тонн, осетровых видов — на 12,5%, до 2,9 тыс. тонн. Производство карповых составило почти 40 тыс. тонн.

Напомним, по итогам первого квартала общий объем производства продукции товарной аквакультуры в России вырос на 4% к аналогичному периоду 2021 г. и составил 157 тыс. тонн.

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