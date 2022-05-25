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Ход лосося на нерест на Сахалине

У сахалинцев и курильчан будет больше участков для рыбалки

В Сахалинской области прибавилось районов, где можно формировать участки для организации любительского рыболовства лососей. Планируется, что в следующем году количество таких РЛУ в регионе значительно возрастет.

Напомним, согласно федеральному законодательству, участки для организации любительского лова по путевкам могут формироваться не везде — акватория должна входить в список, утвержденный правительством РФ. Также должны быть указаны виды для добычи. Перечни определяются по предложению региональных властей.

После внесения акваторий в список на них можно сформировать РЛУ. Затем эти участки выставляются на конкурс для распределения между пользователями — организаторами любительской рыбалки.

«Более года назад правительство Сахалинской области направило предложения по расширению перечня участков речных и морских акваторий островного региона. В это число вошли территории 13 городских округов — от Корсаковского до Охинского, а также часть морской акватории на Южных Курилах», — сообщили Fishnews в пресс-службе областного агентства по рыболовству.

По рекомендациям Сахалинского филиала ВНИРО и Главрыбвода определены места, где можно в режиме любительского рыболовства добывать горбушу, кету или симу.

В итоге распоряжением правительства РФ был изменен перечень районов, где могут формироваться участки для организации рыбалки в Сахалинской области. Это позволит уже в следующем году значительно увеличить количество мест для любительского лова лососей.

В ближайшее время будут сформированы конкретные участки, которые Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства выставит на конкурс. Обычно процедуры торгов занимают около шести месяцев, отметили в агентстве.

Область и до этого инициировала внесение изменений в федеральный перечень. В сентябре прошлого года регион тоже получил дополнительные места для организации любительской рыбалки. Там созданы пять новых участков, сейчас они ожидают конкурса.

Кроме того, в течение лососевой путины каждый житель Сахалина и Курил может свободно и бесплатно ловить «три хвоста» горбуши в день. С прошлого года для такой рыбалки разрешено использовать ставные сети, которые должны быть пронумерованы и зарегистрированы в теруправлении Росрыболовства.

Места добычи перечислены в Приложении № 4 к Правилам рыболовства для Дальневосточного бассейна.

Если место для бесплатной рыбалки находится на промысловом участке, любители могут там ловить только с согласия пользователя.

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