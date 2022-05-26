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Координационный совет: Законодатели подготовили важные поправки по правилам рыболовства

Координационный совет: Законодатели подготовили важные поправки по правилам рыболовства

Депутаты предложили отразить в законодательстве особые сроки вступления в силу для правил рыболовства. Это очень важная для предприятий возможность, которую нужно предусмотреть как можно скорее, считают в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Напомним, что согласно закону «Об обязательных требованиях в РФ» положения нормативно-правовых актов с требованиями для предприятий могут вступить в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября. Но не раньше, чем пройдет 90 дней после дня официального опубликования документа.

Положение принималось в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, однако в случае с изменением правил рыболовства — важнейшего документа для рыбаков — оно затруднило процесс, сообщает корреспондент Fishnews.

Задача правил рыболовства — регулировать лов таким образом, чтобы рыбаки могли работать и при этом обеспечивался приоритет сохранения водных биоресурсов перед их использованием, напомнили в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Периодически практика требует вносить в правила изменения, причем этот процесс должен укладываться в определенные сроки. Например, к началу путины. Сейчас ожидается выход новых правил рыболовства для Дальневосточного бассейна, но уже есть блок поправок, которые потребуется вносить в свежий документ.

В связи с этим принятие законодательных изменений, которые позволят установить особые сроки вступления правил рыболовства или изменений в правила, очень важно для предприятий, подчеркнули в координационном совете.

Положение о специфике правил рыболовства депутаты предложили включить в законопроект об электронном промысловом журнале и электронных разрешениях на вылов. Рассмотрение законопроекта Госдума перенесла на 7 июня в связи с замечанием Минэкономразвития.

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