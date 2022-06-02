Алексей Осинцев: Ограничения сроков стали отдельным барьером

На совещании в комитете Госдумы по аграрным вопросам АСРФ обратила внимание, что сроки изменения правил и ограничений рыболовства, закрепленные законодательством об обязательных требованиях, превратились в барьер для рыбной отрасли.

Законопроект, регламентирующий переход рыболовства на электронную отчетность, 1 июня вновь обсуждался в комитете ГД по аграрным вопросам. Представители бизнеса и регионов отметили необходимость сохранения поправки, которая устанавливает особые сроки вступления в силу приказов, касающихся правил рыболовства и ограничений рыболовства. Руководитель комитета Владимир Кашин призвал все ведомства прислушаться к бизнесу, сообщили Fishnews в пресс-службе Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). Ранее рассмотрение законопроекта в Госдуме с поправками ко второму чтению было отложено из-за замечаний Минэкономразвития.

«Природный календарь невозможно подстроить под нормативный. Год практики показал, что необходимо вывести правила и ограничения рыболовства за рамки сроков, которые по сути стали отдельным барьером, — подчеркнул президент АСРФ Алексей Осинцев. — Мы понимаем, что позиция Минэкономразвития объясняется стремлением защитить интересы бизнеса, но такой мотив не учитывает особенности подготовки отраслевого регулирования и приводит зачастую к обратному результату».

По словам руководителя АСРФ, все предложения по изменению правил рыболовства проходят многоступенчатую процедуру одобрения отраслевыми ассоциациями, наукой, представителями федеральных и региональных органов государственной власти. Эти процедуры занимают около года. Но по действующим нормам любые изменения вступают в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября при условии, что соответствующие приказы прошли государственную регистрацию не менее чем за 90 дней до этих дат.

«Важно, чтобы нормы вступали в силу до наступления периода того или иного промысла, чего текущие требования по срокам зачастую сделать не позволяют, — указал Алексей Осинцев. — Сейчас на госрегистрации находятся дальневосточные правила рыболовства. Если они будут официально опубликованы после 1 июня, то начнут действовать только 1 марта следующего года».

Соответственно упрощение требований к отдельным видам специализированных промыслов, предусмотренное этими изменениями, рыбаки смогут ощутить еще не скоро, подчеркнул президент АСРФ. По мнению ассоциации, потери от избыточного регулирования — из-за отложенного вступления в срок новых правил рыболовства — выразятся в недоосвоении предприятиями объемов водных биоресурсов.

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