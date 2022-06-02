Евросоюз отчитался об успешной борьбе с переловами

Политика ЕС в области рыбного промысла способствует сокращению переловов в европейских водах, говорится в свежем тематическом докладе Еврокомиссии. Отмечена необходимость и дальше двигаться в заданном направлении.

Доклад о состоянии дел в рыболовстве и ориентирах на 2023 г. подготовлен для Европарламента и Евросовета. Материал опирается на данные независимых научных организаций, сообщили Fishnews в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно этому документу, «рыбацкая» политика ЕС способствует сокращению переловов в европейских водах. В то же время отмечено, что необходимы дальнейшие усилия — включающие работу с соседями, не входящими в Евросоюз: Норвегией, Великобританией и другими прибрежными государствами.

По выводам комиссии, запасы в северо-восточной части Атлантического океана в среднем находятся в пределах уровней, которые обеспечат устойчивый промысел в будущем. Также улучшилась ситуация в Средиземноморье. Однако в Балтийском море низкий уровень кислорода, вызванный эвтрофикацией (насыщением водоемов биогенными элементами), препятствует нормальному росту и размножению рыбы.

В число заявленных на 2023 г. приоритетов входят более эффективное управление рыболовством в Средиземноморье; надлежащее исполнение обязательств по полной выгрузке уловов в портах; более качественный сбор информации для научных рекомендаций; активизация защиты морских экосистем.

В Средиземном море, где интенсивность промысла превышает устойчивый уровень почти на 100%, по мнению Еврокомиссии, необходимо дополнительное сокращение вылова. Кроме того, активные усилия планируется направить на дальнейшую реализацию многолетнего плана для западной части Средиземного моря и других мер.

Отдельное внимание в докладе уделено кризису на Украине. По предварительным данным, сохранение цен на энергоресурсы на нынешнем уровне приведет к потере рыболовным флотом ЕС 300 млн евро прибыли до конца года. При этом Еврокомиссия подчеркивает, что уже содействовала антикризисной поддержке отрасли в рамках Европейского морского, рыболовного и аквакультурного фонда (European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund, EMFAF), а также предложила дополнительный пакет помощи. Сейчас он находится на рассмотрении в Европарламенте и Европейском совете.

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