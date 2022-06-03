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Производство кормов на заводе «БИФФ». Фото пресс-службы Росрыболовства

Росрыболовство рассказало о производстве кормов в Нижнем Поволжье

Замруководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов в Астраханской области посетил завод, выпускающий корма для аквакультуры. В регионе планируют построить еще одно такое предприятие.

Завод «БИФФ», открывшийся весной 2020 г., выпускает корма для осетровых, лососевых, карповых, сомовых и тиляпии, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Предприятие получило лицензию на производство лечебных и профилактических кормов, планируется расширение мощностей.

Завод выпускает корма для осетровых, лососевых, карповых, сомовых и тиляпии

Завод поставляет корма хозяйствам Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Республики Дагестан и Красноярского края, перечислили в ФАР.

Еще одно новое предприятие планируется построить в особой экономической зоне «Лотос».

«Завод по производству экструдированных кормов мощностью 50 тыс. тонн в год будет построен в две очереди, запуск первой очереди на 25 тыс. тонн запланирован в начале 2023 года, — рассказали в пресс-службе. — Ассортимент представлен кормами для лососевых, осетровых и сомовых рыб».

В регионе планируют построить еще один завод — мощностью 50 тыс. тонн экструдированных кормов в год

До недавнего времени 60-70% российского рынка кормов занимали импортные поставщики, напомнили в ведомстве. Отмечено, что в условиях санкционных ограничений Росрыболовство формирует перечень отечественных производителей рыбных кормов и работает над мерами поддержки для открытия новых заводов.

«Внедрение научных разработок — технологий и рецептур в кормопроизводство, поддержка проектов, тесная кооперация с бизнесом позволят заместить импорт кормов практически для всех основных объектов рыбоводства», — заявил Василий Соколов.

Новое предприятие построят в ОЭЗ «Лотос»

Фото предоставлены пресс-службой Росрыболовства.

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