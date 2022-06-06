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Рыбная отрасль Камчатки успешно развивается

Камчатка отметит юбилей с рыбными рекордами

За 15 лет существования Камчатского края показатели рыбного хозяйства там существенно улучшились. Объем инвестиций в отрасль вырос в 20 раз, а в прошлом году в регионе был зафиксирован рекордный вылов.

Камчатский край готовится отметить свое 15-летие: он был образован 1 июля 2007 г. путем слияния Камчатской области и Корякского автономного округа. Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, объем вылова водных биоресурсов с тех пор вырос более чем в 2,2 раза и достиг в прошлом году рекорда — 1,6 млн тонн.

«На самом первом году жизни Камчатского края уровень вылова составлял порядка 700 тыс. тонн. И этот огромный прогресс связан, в первую очередь, с тем, что удалось создать комфортные условия рыбному бизнесу на Камчатке, в результате чего начали развиваться наши собственные предприятия, а также на полуостров приходили предприятия с других регионов, где не было таких комфортных условий. Это все привело к тому, что больше чем в два раза выросла ресурсная база и, соответственно, размеры рыбохозяйственного комплекса», — рассказал министр рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский.

Он подчеркнул, что объем инвестиций, направленных рыбопромышленными предприятиями Камчатки, за 15 лет вырос более чем в 20 раз. «Инвестиции являются важным показателем экономической деятельности, надо отметить, что камчатский рыбохозяйственный комплекс является основой экономики Камчатки, его доля в общем объеме промышленного производства превышает 60%. Инвестиции в последний год составили 20 млрд рублей, это в 20 раз больше, чем 15 лет назад. Считаю, что это серьезный показатель прогресса в развитии нашего рыбного хозяйства», — отметил Андрей Здетоветский.

Налоговые поступления в краевой бюджет выросли более чем в 4,5 раза. Так, в 2008 г. предприятия рыбопромышленного комплекса перевели порядка 2,6 млрд рублей, эти показатели постепенно росли, достигнув 12,1 млрд рублей в 2021 г.

«Со всеми страховыми взносами в государственные внебюджетные фонды ежегодно собирается более 20 млрд рублей. Также важно отметить уровень зарплат, на сегодняшний день камчатские рыбаки являются лидерами по размеру зарплат. Последняя статистика говорит о том, что в прошлом году уровень заработной платы в области добычи составляет 120 тыс. рублей в месяц, средняя зарплата в области переработки — около 165 тыс. рублей в месяц. И, конечно, это высокий уровень не только на Камчатке, но и по России. Таким образом, рыбаки выплачивают домохозяйствам более 20 млрд рублей ежегодно. Это тоже средства, которые идут в экономику нашего края», — обратил внимание министр.

Сейчас в рыбной отрасли Камчатского края трудится 19 тыс. человек. Регион занимает первое место в ДФО по численности работающих в рыбохозяйственном комплексе, подчеркнули в пресс-службе.

На территории края зарегистрировано около 800 организаций, ведущих рыбохозяйственную деятельность с круглогодичным либо сезонным производственным циклом.

Первое место в структуре вылова занимает минтай, на втором месте — тихоокеанские лососи, на третьем — тихоокеанская сельдь. Также предприятия края добывают навагу, камбал, треску, терпугов, палтусов, сардину-иваси, ставриду, скумбрию, кальмаров, крабов и другие виды водных биоресурсов.

На долю Камчатского края приходится одна четвертая объема производства переработанной и консервированной рыбы по России и более 40% — по ДФО.

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