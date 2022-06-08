Чукотка ждет беззаявительный принцип для КМНС и новые участки

В Чукотском автономном округе обсуждают переход на предоставление лимитов для традиционного рыболовства без заявок и создание новых участков под любительскую рыбалку.

Организацию традиционного и любительского лова обсудили в Анадыре на совещании с участием региональных властей, Росрыболовства, ФАДН и муниципалитетов, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Чукотского автономного округа.

«В округе осталось три действующих участка для любительского рыболовства — два в окрестности городского округа Анадырь и один в Угольных Копях. Сейчас рассматривается возможность формирования в округе 24 участков. Попросили Росрыболовство в упрощении процедуры подачи документов и в ускорении сроков их рассмотрения», — рассказала председатель комитета по рыболовству окружного правительства Алена Пиняева.

Также на встрече рассмотрели вопросы совершенствования законодательства в области традиционного рыболовства. Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов сообщил о прорабатывании механизма беззаявительного принципа в связи с вступлением в силу федерального реестра КМНС.

Начальник управления госполитики в сфере межнациональных отношений ФАДН России Тимур Цыбиков отметил, что в этом году только на беззаявительный характер процедуру перевести невозможно.

«Механизм требует доработки. В реестр вступили всего лишь около 1,5 тыс. коренных жителей, в то время как заявки на водные биоресурсы подают порядка 5 тыс. жителей» — подчеркнули в пресс-службе.

Таким образом, заявки на 2023 г. коренным жителям необходимо подать до 1 сентября текущего года.

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