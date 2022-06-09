Эксперимент по борьбе с «полетами икры» обсудили у Виктории Абрамченко

Законопроект по борьбе с авиаканалом доставки браконьерской икры Госдума рассмотрит уже в эту сессию, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Она отметила, что инициатива направлена в том числе на обеспечение безопасности поступающей на рынок продукции.

Продолжает обсуждаться запуск эксперимента по контролю за вывозом икры воздушным транспортом, сообщается в телеграм-канале вице-премьера Виктории Абрамченко.

«Проблема не новая. Провозят в багаже под видом «личного пользования» огромные контейнеры с икрой. Что это за икра, какого она качества, как получена и откуда доставлена — никому неизвестно», — отметила зампред правительства.

Она добавила, что речь идет о промышленных масштабах: объемы вывоза только с Камчатки оцениваются в 800 тонн ежегодно.

Правительство и Минсельхоз совместно с депутатами Госдумы подготовили правовые изменения для регулирования вывоза икры лососевых видов рыб, напомнила Виктория Абрамченко.

Как уже сообщал Fishnews, эксперимент планируется проводить в Камчатском крае. Соответствующий законопроект предусматривает запрет на перемещение всеми физическими лицами из региона воздушным транспортом в багаже, а также в ручной клади лососевой икры непромышленного изготовления свыше 10 кг на человека. В пилотном проекте задействуют аэропорт Елизово.

«Сразу скажу, что граждане, которые везут икру для личного потребления и в качестве дальневосточного подарка родственникам, не пострадают, они смогут свободно перевозить икру в допустимом объеме, — подчеркнула вице-премьер. — Мера направлена против тех, кто в багаже провозит промышленные объемы контрафакта якобы для себя и подвергает огромному риску здоровье своих будущих покупателей».

Проект закона планируется об эксперименте планируется рассмотреть в Госдуме уже в эту сессию.

«Поручила Минсельхозу, Минтрансу совместно с руководством Камчатского края проработать параметры обеспечения контроля за предлагаемым правовым механизмом», — добавила Виктория Абрамченко.

Пост о законопроекте в телеграм-канале сопровождается яркими фотографиями, показывающими объемы вывоза для «личных нужд».

Проблемы доставки браконьерской икры в самолетах под видом продукции для личных нужд характерна не только для Камчатки, но и для других регионов, отмечали ранее в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

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