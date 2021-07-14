Рыбохозяйственные ассоциации просят не оставлять без внимания «полеты икры»

Росрыболовство прорабатывает с авиакомпаниями пилотный проект по правилам перевозок лососевой икры. Проблема воздушных каналов для браконьерской продукции наболевшая, ее нужно решать любым возможным способом, считают в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Федеральное агентство по рыболовству пытается решить проблему перевозок браконьерской красной икры через договоренности с авиакомпаниями. Иными способами – через документы в сфере транспортной, санитарной безопасности – урегулировать этот вопрос нельзя, поэтому решено было пойти таким путем, рассказал журналистам глава ведомства Илья Шестаков.

Требования авиакомпаний должны помочь в борьбе с вывозом из Камчатского края браконьерской продукции, отметил он. «Пока речь идет о Камчатке», – уточнил руководитель ФАР.

Вопрос актуален и для других территорий. Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко направил обращение по этому поводу врио губернатора Михаилу Дегтяреву. Руководитель объединения обратил внимание на ситуацию с транспортировкой икры из аэропортов Николаевска-на-Амуре и других населенных пунктов региона и предложил проработать эту тему с местным авиаперевозчиком.

«Решение вопроса значительно сократит, а возможно, и перекроет канал сбыта браконьерской икры из северных рыбодобывающих районов края авиатранспортом», – говорится в письме.

«Проблема браконьерской добычи лосося стоит очень остро. Необходимо обязательно добиться решения вопроса с воздушным трафиком», – отметил Сергей Рябченко на онлайн-конференции Fishnews.

Не важно, какой инструмент будет использован, главное – перекрыть каналы сбыта для браконьеров, поддержал председатель Ассоциации добытчиков лосося Камчатки Владимир Галицын.

Напомним, что в мае Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока направил вице-премьеру Виктории Абрамченко обращение по проблеме воздушных каналов перевозки браконьерской икры.

При этом руководители объединений обратили внимание на то, что нужен механизм, который не повредит гражданам, перевозящим легальную продукцию для личных нужд.

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