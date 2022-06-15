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Первый зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН

Сергей Митин: Для развития отрасли заложен мощный фундамент

Первый этап программы квот под инвестиции был непростым, но он создал серьезную базу, и если сейчас правильно скорректировать дальнейшие действия, это обеспечит импульс для дальнейшего развития, считает первый зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

Когда отрасль только подошла к изменениям, пришлось столкнуться с тем, что на судостроительных предприятиях нет собственной конструкторской, технологической документации, не хватает квалифицированных рабочих кадров; не всегда есть стапельные места или размер стапелей не подходит под габариты потенциального судна, отметил сенатор в интервью Fishnews.

«Тем не менее строительство рыбопромысловых судов началось. С 2018 года их построено восемь: шесть рыбопромысловых и два краболова. Уже сданы такие передовые суда, как «Баренцево море» и «Норвежское море», приспособленные не только для добычи водных биоресурсов самыми современными орудиями лова, но и для глубокой переработки на борту, вплоть до производства консервов. Ничего подобного ранее в России не строилось, — обратил внимание Сергей Митин. — Заказ для рыбохозяйственной компании «Архангельский траловый флот» выполнил Выборгский судостроительный завод».

Среди успехов парламентарий отдельно назвал запуск 21 рыбоперерабатывающего берегового завода.

Выполнение заказов по флоту находится на разной стадии, но, считает сенатор, удалось очень серьезно переломить ситуацию с судостроением. «Во-первых, более-менее решены вопросы с конструкторской и технологической документацией. Во-вторых, у заводов появились компетенции по строительству флота, причем самого современного. И конечно, коллективы верфей значительно увеличились за счет притока новых кадров», — заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации.

«При любом уровне развития производительных сил на то, чтобы начать строительство флота, требуется время, и нигде этот процесс не проходит безболезненно. Этот этап мы прошли. И очень значимо, конечно, что уже введены в эксплуатацию почти все береговые предприятия, идет выпуск продукции», — добавил сенатор.

В то же время важно решить ряд вопросов — о них шла речь на апрельском совещании в Совете Федерации, напомнил Сергей Митин. Прежде всего, это проблематика импортозамещения судового оборудования и комплектующих, локализации их производства в России.

Недопустимо, считает сенатор, чтобы средства, которые рыбаки направляют на постройку флота, шли на погашение долгов верфей. Парламентарий указал и на другие моменты.

Также, полагает он, нужно обратиться и к результатам первого раунда использования нового механизма распределения квот. «Нам, безусловно, необходимо провести более тщательный анализ первого этапа программы инвестиционных квот. Посмотреть, как изменилась экономика рыболовецких компаний, судостроительных заводов, прибрежных регионов», — подчеркнул Сергей Митин.

В целом, считает он, изменения заложили основу для развития. «Подводя итог, хотел бы сказать следующее. Можно давать разные оценки реформе отрасли. Пессимист считает, что стакан наполовину пуст, оптимист — наполовину полон. Но если бы мы несколько лет назад не начали работу по обновлению основных фондов в отрасли, сегодня мы бы оказались в проигрышном положении. Не было бы серьезнейшего сдвига в судостроении, тех компетенций, кадров, мощностей, которые есть», — заявил сенатор.

Текст полностью читайте в рубрике «От первого лица» на сайте Fishnews.

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НазадМетки: судостроение
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Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

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Первый зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН

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Для развития отрасли заложен мощный фундамент

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