Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике стал одной из площадок, на которых проходят наиболее детальные и интересные обсуждения реализации программы квот под инвестиции. Как можно оценить первые результаты ее выполнения, в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» рассказал первый заместитель председателя комитета Сергей Митин. Сенатор также ответил на вопросы о переработке, ориентированной на конечного потребителя, и борьбе с административными барьерами в отрасли.

— Сергей Герасимович, в рыбной отрасли внедрен механизм так называемых квот под инвестиции, и ваш комитет внимательно следит и за процессами строительства инвестиционных объектов, и за правовой базой в этой сфере. На каких моментах вы считаете необходимым сделать акцент?

— Очень важный вопрос, и спасибо за такое к нему внимание. Начинать анализировать ситуацию, на мой взгляд, нужно, обратившись к истории. В Советском Союзе, во всяком случае в последние десятилетия его существования, рыбопромысловые суда непосредственно на территории РФ не строились. В основном они приобретались по договорам с государствами, входившими в Союз экономической взаимопомощи. И главным образом строились в странах социалистического содружества.

Так что рыбопромысловое судостроение было развито чрезвычайно слабо. В период с 2009 по 2019 годы было построено всего пять рыболовецких судов. Конечно, это очень маленькая цифра, учитывая, что в эксплуатации сегоднянаходится более 1200, значительная часть из них в возрасте 30–40 лет, ресурс выработан на 75–80%. Можно представить, какое необходимо обновление.

Другой важный аспект — большая часть продукции, которая экспортировалась или поставлялась на внутренний рынок, имела низкую степень переработки. В основном это мороженая рыба. Вот с такими исходными данными мы подошли к внесению изменений в законодательство.

Пришлось столкнуться с тем, что на судостроительных предприятиях нет собственной конструкторской, технологической документации, не хватает квалифицированных рабочих кадров; не всегда есть стапельные места или размер стапелей не подходит под габариты потенциального судна.

Тем не менее строительство рыбопромысловых судов началось. С 2018 года их построено восемь: шесть рыбопромысловых и два краболова. Уже сданы такие передовые суда, как «Баренцево море» и «Норвежское море», приспособленные не только для добычи водных биоресурсов самыми современными орудиями лова, но и для глубокой переработки на борту, вплоть до производства консервов. Ничего подобного ранее в России не строилось. Заказ для рыбохозяйственной компании «Архангельский траловый флот» выполнил Выборгский судостроительный завод.

По программе инвестиционных квот также построен 21 рыбоперерабатывающий береговой завод. Это тоже немало.

Новые предприятия созданы в Мурманской, Архангельской областях, Республике Карелия. На Дальнем Востоке — на Камчатке, в Приморском крае, Сахалинской области — запущено уже 11 производств.

Это шесть заводов по переработке минтая и иных видов рыб большой мощности:

- Рыболовецкий колхоз им. В. И. Ленина: тип объекта инвестиций М, производительность 443,615 тонны продукции в сутки и 42,6 тонны рыбной муки в сутки, местоположение — Камчатский край;

- ООО «Витязь-Авто»: тип объекта инвестиций М, производительность 126 тонн продукции в сутки и 30 тонн продукции из отходов производства в сутки, местоположение — Камчатский край;

- ООО «Камчаттралфлот»: тип объекта инвестиций М, производительность 100 тонн продукции в сутки и 27,6 тонны продукции из отходов производства в сутки, местоположение — Камчатский край;

- ООО «Русский минтай»: тип объекта инвестиций М, производительность 144 тонны продукции в сутки и 20 тонн продукции из отходов производства в сутки, местоположение — Приморский край;

- АО «Рыболовецкий колхоз «Новый мир»: тип объекта инвестиций М, производительность 109,7 тонны продукции в сутки и 27,33 тонны продукции из отходов производства в сутки, местоположение — Приморский край;

- ЗАО «Курильский рыбак»: тип объекта инвестиций М, производительность 339 тонн продукции в сутки и 25 тонн продукции из отходов производства в сутки, местоположение — остров Шикотан.

Таким образом, наиболее мощные по суточной производительности проекты реализовали Рыболовецкий колхоз им. В. И. Ленина (443 тонны) и компания «Курильский рыбак» (339 тонн продукции).

Кроме того, в строй введено пять заводов по переработке рыбы (кроме минтая) малой мощности:

- ООО «Укинский лиман»: тип объекта инвестиций Г-3, производительность 33,5 тонны в сутки по сырцу, местоположение — Камчатский край;

- ООО «Алаид»: тип объекта инвестиций Ж-3, производительность 40 тонн в сутки по сырцу, местоположение — Сахалинская область;

- ООО «Заря»: тип объекта инвестиций Ж-3, производительность 40 тонн в сутки по сырцу, местоположение — Камчатский край;

- ООО «Октябрьский-1»: тип объекта инвестиций Ж-3, производительность 40 тонн в сутки, местоположение — Камчатский край;

- ООО «Невод»: тип объекта инвестиций Ж-3, производительность 35,3 тонны в сутки, местоположение — Сахалинская область.

На Северном бассейне реализовано 10 инвестиционных проектов.

Это шесть заводов по переработке трески, пикши и иных видов рыб большой мощности:

– наиболее технологичный рыбоперерабатывающий завод возведен ООО «Рыботорговая сеть» в Республике Карелия (Кондопога): тип объекта инвестиций П, производительность 71,5 тонны продукции в сутки и 28 тонн продукции из отходов производства в сутки;

- ООО «Группа «Баренц»: тип объекта инвестиций П, производительность 56 тонн продукции в сутки и 6 тонн продукции из отходов производства в сутки, местоположение — Республика Карелия;

- ООО «Мурман СиФуд»: тип объекта инвестиций П, производительность 63,7 тонны продукции в сутки, а также 16,2 тонны в сутки продукции из отходов производства, местоположение — Мурманская область;

- ООО «Русская треска»: тип объекта инвестиций П, производительность 50 тонн продукции и 6 тонн продукции из отходов производства в сутки, местоположение — Мурманская область;

- ООО «Рыбная компания «Полярное море+»: тип объекта инвестиций П, производительность 50 тонн продукции в сутки и 6 тонн продукции из отходов производства в сутки, местоположение — Мурманская область;

- рыбоперерабатывающий завод АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат»: тип объекта инвестиций П, производительность 51 тонна рыбопродукции в сутки и 6 тонн продукции из отходов в сутки.

Еще четыре завода по переработке трески, пикши и иных видов рыб средней и малой мощности запущено в Мурманской области:

- ООО «Парк»: тип объекта инвестиций С, суточная производительность 57,5 тонны рыбной продукции и 5 тонн продукции из отходов производства;

- ООО «Парк»: тип объекта инвестиций С, суточная производительность 8 тонн рыбной продукции и 1 тонна продукции из ликвидных и неликвидных отходов рыбного производства;

- ООО «Причал-Л»: тип объекта инвестиций С, суточная производительность 8 тонн рыбной продукции и 1 тонна продукции из ликвидных и неликвидных отходов рыбного производства;

- ООО «Кедр Плюс»: тип объекта инвестиций Р, суточная производительность 25 тонн продукции и 6 тонн продукции из ликвидных и неликвидных отходов рыбного производства.

Российские рыбопромышленные предприятия в последние годы вылавливают порядка 5 млн тонн водных биоресурсов. Мы отслеживаем, сколько выпускается продукции глубокой переработки, и должен сказать, что с вводом в строй новых заводов и такого флота, как «Баренцево море» и «Норвежское море», ситуация стала меняться к лучшему.

Всего в рамках механизма квот под инвестиции на современном этапе должно быть построено 105 рыбопромысловых и краболовных судов. Одни из них находятся в разной степени готовности, с другими заказами возникли сложности.

Но нужно отметить, что нам удалось очень серьезно переломить ситуацию с судостроением. Во-первых, более-менее решены вопросы с конструкторской и технологической документацией. Во-вторых, у заводов появились компетенции по строительству флота, причем самого современного. И конечно, коллективы верфей значительно увеличились за счет притока новых кадров.

При любом уровне развития производительных сил на то, чтобы начать строительство флота, требуется время, и нигде этот процесс не проходит безболезненно. Этот этап мы прошли. И очень значимо, конечно, что уже введены в эксплуатацию почти все береговые предприятия, идет выпуск продукции.

В то же время на совещании по промежуточным результатам первого этапа инвестквот, которое прошло в Совете Федерации 28 апреля, мы заострили внимание на ряде вопросов.

Прежде всего, это проблематика импортозамещения судового оборудования и комплектующих, локализации их производства в России. Это, наверное, самый главный вопрос — он существовал все эти годы и до конца сегодня не решен.

Второе — требуется разобраться с перепроектированием строящихся судов и все-таки выработать систему серийного строительства рыболовецкого флота. Мировая практика показывает, что работы по головному судну идут дольше и обходятся дороже, а в дальнейшем строительство судов осуществляется быстрее и значительно дешевле. Здесь нужна некая стандартизация.

Есть ряд вопросов чисто финансовых, которые также важно решить. В первую очередь это докапитализация ряда судостроительных предприятий, у которых еще до включения в состав ОСК были определенные задолженности. И до сих не удалось устранить ситуации, когда средства, которые рыбаки направляют на постройку флота, идут на погашение долгов верфей. Это недопустимо, на наш взгляд. Такую практику необходимо прекратить.

Есть вопрос об ограничении сроков действия обеспечительных мер — банковских гарантий — при изменении сроков строительства рыбопромыслового флота. Задержка сдачи судов происходит по вполне объективным причинам: мы понимаем, что живем в условиях санкций. Но почему за это должны платить рыбаки, а банки получать дополнительные средства? В связи с этим ограничение сроков действия обеспечительных мер остается чрезвычайно актуальным вопросом.

Еще одна важная тема — возможность применения в рамках программы инвестиционных квот лизинговых схем. Мы до сих пор ограничены в широком внедрении этого инструмента. В отрасли идет серьезное переоснащение, и, конечно, необходим доступ к лизингу.

Все эти темы мы поднимали неоднократно. Будем предлагать и правительству, и ответственным министерствам наконец-то решить проблемы — без этого положительной динамики не достичь.

Нам, безусловно, необходимо провести более тщательный анализ первого этапа программы инвестиционных квот. Посмотреть, как изменилась экономика рыболовецких компаний, судостроительных заводов, прибрежных регионов.

Когда мы принимали законы об инвестиционных квотах, о крабовых квотах, говорилось о страшных последствиях: компании в результате изменений разорятся, регионы останутся без средств. Мы тогда очень внимательно подошли к вопросу. Связались с Федеральной налоговой службой, расписали информацию по каждому региону и не увидели никаких изменений. Мы такой анализ продолжим. На последнем совещании запросили данные у субъектов Федерации: пока информации не хватает. Хотелось бы, чтобы в процесс формирования общей картины включились регионы и крупные рыболовецкие компании.

Конечно, важно получить информацию от Росрыболовства: как изменилась структура выпуска продукции, насколько увеличилась эффективность труда, к каким результатам привел ввод в эксплуатацию уже построенных мощностей.

Вот, например, камчатский Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина. Он уже построил на Камчатке три судна, ввел в строй новый современныйрыбоперерабатывающий завод. Видно, что у предприятия экономика меняется в лучшую сторону. Хотелось бы точно знать ситуацию и у других хозяйствующих субъектов.

5 апреля президент РФ Владимир Владимирович Путин проводил совещание по вопросам развития агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов. Глава государства дал ряд поручений. В том числе проработать необходимость предоставления предложений по внесению изменений в законодательство в части обнуления ставки НДС при выполнении работ по обслуживанию судов рыбопромыслового флота. Это также некий финансовый инструмент, который, на наш взгляд, в корне изменит ситуацию. Будем следить за исполнением поручения.

Подводя итог, хотел бы сказать следующее. Можно давать разные оценки реформе отрасли. Пессимист считает, что стакан наполовину пуст, оптимист — наполовину полон. Но если бы мы несколько лет назад не начали работу по обновлению основных фондов в отрасли, сегодня мы бы оказались в проигрышном положении. Не было бы серьезнейшего сдвига в судостроении, тех компетенций, кадров, мощностей, которые есть.

Необходимо выполнить поручения, которые президент Российской Федерации дал по итогам апрельского совещания. Нужно достроить суда. Проанализировать экономику. Посмотреть, что еще необходимо сделать с точки зрения нормативной базы, чтобы программа продолжалась и дальше.

— Предполагается ли поездка по судостроительным предприятиям, чтобы оценить состояние дел, посмотреть, как ситуация изменилась с вашего прошлого посещения?

— Да, такую поездку мы планируем. По итогам совещания, которое проводилось в Совете Федерации 28 апреля, пришли к выводу, что объехать верфи необходимо. Я рассчитываю в ближайшее время побывать на нижегородском заводе «Красное Сормово», где строится пять судов-краболовов.

Регулярно мы посещаем судостроительные верфи Северо-Западного региона. Также, вероятно, вновь отправимся на Дальний Восток. Ранее этого нельзя было сделать из-за ограничений, вызванных пандемией. Теперь есть возможность изучить ситуацию на месте. Это важно в том числе с точки зрения оценки влияния санкций.

— В прошлом году вы участвовали во многих обсуждениях по теме рыбопереработки. Своя специфика и свои проблемы у производства продукции для конечного потребителя . Остается ли рыбоперерабатывающая промышленность в зоне внимания Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и что вы думаете о поддержке именно этой сферы?

— В федеральном законе «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» были предусмотрены термины «промышленное рыболовство» и «прибрежное рыболовство». Стояла задача с помощью такой деятельности развить прибрежные регионы. В связи с этим были установлены определенные требования к доставке рыбы, чтобы на берегу строились перерабатывающие заводы. Есть отдаленные районы промысла: чтобы обеспечить качество и сохранность рыбы, доставляемой на берег, нужна первичная обработка на судах. Возникла необходимость четко предусмотреть возможность выполнять такие операции с уловом, добытым в режиме прибрежного рыболовства.

Неслучайно Совет Федерации называют Палатой регионов. Для рыбаков, переработчиков, администрации Мурманской области важно было решить проблему с осуществлением прибрежного промысла. Мы с коллегами подготовили соответствующий законопроект — летом 2021 года он был принят, уже работает и угроза для предприятий устранена.

Что касается рыбопереработки, то здесь для принятия правильных управленческих решений, для поддержки отрасли очень важны четкие и полные статистические данные. А их не хватает. В связи с принятием новых законов о техническом регулировании еще в 90-е — начале 2000-х годов производство многих продуктов питания не было отражено в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности и классификаторе продукции. Это затрудняет оценку и анализ, а значит, мешает, как я уже сказал, управленческим решениям. Такая проблема возникла не только с рыбой, но и с другими товарами. Есть необходимость разобраться с классификаторами в сфере рыбоперерабатывающей деятельности.

— Переработчики хотели бы, чтобы их вопросы не терялись на фоне тем океанического рыболовства — квот вылова и других. Предлагалось даже подумать о профильном законе для развития производства пищевой рыбной продукции.

— Мы заинтересованы в развитии отрасли, обеспечении людей качественными и разнообразными рыбными товарами. Именно в связи с этим ранее мы предложили провести на площадке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию большое совещание по рыбопереработке — с участием министерств, отраслевых объединений, представителей крупных компаний, науки.

Обсуждение показало, что к вопросу о законодательной основе нужно подходить с более тщательной подготовкой. К этой работе должны быть привлечены ассоциации — в отрасли их немало. Это и Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), и Рыбный союз, и Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). Необходимо, чтобы к этой работе очень внимательно отнеслась наука: в отрасли действует институт с мощной базой — Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), а в его структуре есть Центр экономических исследований рыбного хозяйства.

Думаю, мы вернемся к этой теме уже в весенне-летнюю сессию: решение вопроса нужно довести до конца.

Также необходимо обратить внимание на следующее. По данным статистического учета, в Российской Федерации действует 3 706 предприятий, осуществляющих переработку рыбы и производство рыбной продукции, в том числе 56 крупных и средних предприятий, занимающихся континентальной рыбопереработкой.

В соответствии со Стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на период до 2030 года и Стратегией развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации до 2030 года, рыбопереработка является составной частью рыбохозяйственного комплекса.

Согласно федеральному закону «О развитии сельского хозяйства», рыбоперерабатывающие предприятия, отвечающие определенным критериям и выпускающие продукцию из перечня сельскохозяйственной, относятся к сельхозтоваропроизводителям.

Основы госрегулирования пищевой перерабатывающей промышленности, включая первичную и промышленную переработку рыбы и производство рыбной продукции, установлены федеральным законом «О развитии сельского хозяйства», постановлением правительства «О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации», Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Согласно утвержденному правительством перечню икра; заменители икры; рыба, переработанная и консервированная; ракообразные и моллюски относятся к сельскохозяйственной продукции.

Важным показателем финансового благополучия рыбохозяйственной отрасли является рост оборота ее предприятий. По данным Росрыболовства, в 2021 году он составил 647 млрд рублей. В том числе по виду экономической деятельности «переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» — 227,1 млрд рублей. По оперативным данным Росстата, за 2021 год объем производства переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков увеличился в сравнении с 2020 годом на 1,1% и составил 4 360,3 тыс. тонн.

В прошлом году экспортировано, по данным этого же ведомства, 2 055,4 тыс. тонн.

Общая сумма налогов и неналоговых доходов, администрируемых ФНС России по виду деятельности «переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков», в 2021 году составила 14 942 млн рублей, что на 16,6% выше, чем в 2020 году. В том числе в сравнении с прошлым годом увеличение налогов (сборов) произошло до 9 701 млн рублей (на 19,9%), страховых взносов — до 5 241 млн рублей (на 10,9%).

За 2021 год прибыль организаций рыбной отрасли увеличилась на 32,4% по сравнению с 2020 годом и составила 221,9 млрд рублей.

Анализ нормативных правовых документов показал, что сегодня, несмотря на декларирование, рыбопереработка как самостоятельная отрасль не является предметом отдельного государственного регулирования и рассматривается как дополнение или следствие рыбного промысла.

— Неиссякаемая, к сожалению, тема — административные барьеры. И здесь предприятия — и Дальнего Востока, и Северного бассейна — очень хотят, чтобы был урегулирован вопрос с нормированием содержания мышьяка в рыбе и морепродуктах.

— Я являюсь горячим сторонником решения этого вопроса. Конечно, не буду называть конкретные цифры, рассуждать, какими должны быть нормативы, — это прерогатива специалистов. Но то, что при действующем требовании к содержанию мышьяка Россия оказалась в невыгодном положении по сравнению с другими странами, — это однозначно.

Неоднократно поднимали этот вопрос перед руководством Минздрава, Роспотребнадзора, но решение, к сожалению, не принято. Мы настойчиво требуем, чтобы ситуация изменилась. Нужно проанализировать опыт стран, где потребляется много рыбы, а уровень заболеваемости населения ниже. И конечно, необходимо, чтобы бизнес четко понимал, чем продиктовано то или иное решение, и убедился в его правильности.

Есть указание правительства Российской Федерации привести все наши нормы в соответствие с Кодексом Алиментариус, а по мышьяку есть расхождение.

По итогам правительственного часа с первым зампредом правительства Андреем Рэмовичем Белоусовым принято постановление Совета Федерации: правительству рекомендовано проработать вопрос о внесении изменений в технический регламент «О безопасности пищевой продукции» по нормированию содержания мышьяка в рыбной продукции — чтобы правовые акты Таможенного союза были приведены в соответствие с международными положениями. Мы будем следить за ситуацией и добиваться решения вопроса.

— Внимание Совета Федерации к рыбной отрасли сохранится?

— Мы считаем, что у рыбной промышленности огромные возможности. Советский Союз добывал 10–12 млн тонн водных биоресурсов. Россия ежегодно берет около 5 млн тонн — это хороший результат, но в основном эти объемы осваиваются в собственных водах. А есть еще зоны Мирового океана, где огромные запасы неизведанных рыб. Здесь предстоит масштабная работа.

В ноябре состоялась церемония закладки двух научно-исследовательских судов для ВНИРО. Это замечательное событие. Новые НИСы обязательно внесут свой вклад в изучении ресурсов для российского рыболовства. Наша страна способна не только обеспечивать рыбной продукцией свое население, но и кормить полмира.

Если вернуться к изменениям закона о рыболовстве, то в свое время они вносились, несмотря на возражения значительного количества заинтересованных людей, но я уверен, что это было необходимо. И сейчас, если мы выполним всю ту работу, о которой я рассказал, грамотно подойдем к следующему этапу развития рыбохозяйственного комплекса, это даст свои результаты. Первый этап был непростым, но он заложил мощный фундамент и, если сейчас правильно скорректируем наши дальнейшие действия, это обеспечит импульс для последующего развития.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Июнь 2022 г.