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Депутаты поддержали контроль за «полетами икры»

Госдума приняла в первом чтении законопроект об эксперименте по регулированию воздушных перевозок лососевой икры. Система, которую планируется протестировать на Камчатке, должна помочь в борьбе в трафиком браконьерской продукции.

Инициативу внесла на рассмотрение Госдумы группа депутатов. За перекрытие путей перевозки браконьерского товара активно выступает руководство Камчатского края. Инициаторы изменений обращают внимание не только на то, что авиатрафик открывает рынок для незаконных добытчиков, — таким образом в продажу попадает икра сомнительного качества и безопасности.

Редакция законопроекта, принятого в первом чтении, предусматривает, что нельзя перевозить воздушным транспортом свыше 10 кг лососевой икры непромышленного изготовления на человека за рейс. Речь идет о продукции без заводской упаковки, содержащей маркировку и информацию о производителе либо импортере. Перевозить икру законопроект не запрещает, но это должен быть легальный товар, сообщает корреспондент Fishnews.

Сначала протестировать систему планируется в Камчатском крае — регионе, лидирующем по уловам тихоокеанских лососей. Эксперимент предлагается проводить до 1 августа 2025 г. в аэропорту Елизово. Пилотный проект позволит понять, что нужно улучшить, как построить процесс, обратил внимание председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.

Он подчеркнул, что изменения не должны создавать трудности у пассажиров, не должно быть очередей в аэропорте. Депутат также напомнил, что уже есть опыт с контролем перевозок рыбы на дорогах Астраханской области.

Глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин сообщил, что законопроект подготовлен в соответствии с поручением президента. Предполагается, что власти Камчатского края будут ежегодно отчитываться в федеральное правительство о ходе и результатах эксперимента. Пилотный проект позволит оценить, насколько действенной окажется мера для сохранения лососей, подчеркнул депутат.

При обсуждении законопроекта некоторые парламентарии засомневались, не произойдет ли в результате перекрытия каналов для перевозки кустарной икры некой «монополизации». Речь идет о браконьерстве, акцентировал Владимир Кашин. «Мне кажется вполне очевидным, что надо логистику браконьерского трафика прикрыть», — сказал председатель комитета. Перевозки надо делать прозрачными, поддержал Евгений Москвичев.

По его мнению, законопроект надо принимать уже в весеннюю сессию. В дальнейшем надо будет решить еще ряд вопросов: например, что будет с продукцию, которая попадется с превышением нормы. В официальном отзыве правительства на законопроект предложено определение органов, которые будут обеспечивать соблюдение ограничений, а также организацию их работы урегулировать актом кабмина.

Проблемы доставки браконьерской икры в самолетах под видом продукции для личных нужд характерна не только для Камчатки, но и для других регионов, отмечали ранее в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

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