Новости
Член Общественного совета при Росрыболовстве Эдуард КЛИМОВ

Эдуард Климов: В чем государственный интерес?

Даже промежуточные итоги инвестквот не проанализированы, регионы говорят о рисках для малых и средних предприятий. В этих условиях совсем непонятно, к чему так спешить с новым раундом инвестквот и аукционов, отмечает член Общественного совета при Росрыболовстве Эдуард Климов.

20 июня последствия новых законодательных изменений по квотам планируется обсудить на Общественном совете при Росрыболовстве. Вопросов много. «Я был на слушаниях по законопроекту в Общественной палате, — комментирует член ОС, председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард Климов. — Ни один из представителей субъектов Федерации — региональных органов власти, общественных организаций — не высказался за законопроект. Все категорически против.

Как точно отметил председатель Общественного совета при Росрыболовстве Герман Зверев, ни законодатели, ни рыбопромышленники, ни чиновники до сих пор не увидели «вневедомственного официального документа, в котором были бы отражены результаты первого этапа инвестквот». Здесь можно было бы дождаться заключения Счетной палаты, которое ожидается в этом году.

Через несколько дней после слушаний было большое совещание в Совете Федерации. Оно было посвящено первому этапу программы инвестквот, но была затронута и тема второго раунда. В рамках нового этапа планируется вновь взять у предприятий и перераспределить под инвестиционные обязательства значительный объем ресурсного обеспечения, обратил внимание аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов. Речь идет не только о квотах на добычу рыбы, но и о квотах на вылов крабов и других водных беспозвоночных. Изменения затронут целый ряд хозяйствующих субъектов, причем не только в области рыболовства, но и в смежных отраслях.

При этом когда начиналась подготовка законопроекта, отрасль жила и работала в одних условиях, а теперь все изменилось.

Еще один момент. В самом начале первого этапа инвестиционных квот и крабовых аукционов главный аргумент, который высказывали чиновники – невозможность доступа к ресурсу малых и средних предприятий: «Вот проведем аукционы — у всех будет шанс». Сегодня все представители регионов говорят: второй этап — это смерть малым и средним предприятиям.

Куда мы спешим? Зачем? «Из 64 судов к концу этого года должна была быть сдана приблизительно половина. Сейчас сдано шесть судов. Обещают еще девять судов сдать до конца этого года, но, наверное, вряд ли. Понятно, что весь график сдвигается вправо». Это говорят не оппоненты второго этапа. Это сказано руководителем Росрыболовства на ПМЭФ.

Из 64 сделано 6.

Почему такая спешка с законопроектом? Почему его надо принять в течение следующего месяца? В чем государственный интерес?»

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: крабросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Первый зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН

Член Совета Федерации

Сергей МИТИН

Для развития отрасли заложен мощный фундамент

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Все материалы

Интервью

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Марикультуре требуется точечная настройка

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Российская минтаевая индустрия проходит новую проверку на прочность

Генеральный директор компании «Нерей» Андрей ЗАБУГА

Генеральный директор компании «Нерей»

Андрей ЗАБУГА

Дорогие кредиты сковали товарооборот на рыбном рынке

Руководитель Камчатского филиала ВНИРО Нина ШПИГАЛЬСКАЯ. Фото пресс-службы КамчатНИРО

Руководитель Камчатского филиала ВНИРО

Нина ШПИГАЛЬСКАЯ

Камчатская рыбохозяйственная наука не стоит на месте

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Такой активности по строительству холодильников мы не видели уже давно

Директор отдела продаж компании «Нерей» Наталья АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

Директор отдела продаж компании «Нерей»

Наталья АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

Накормить рыбой конечного потребителя — наша цель

Все материалы

Крупным планом

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia пройдут в пятый раз и станут самыми масштабными за свою историю

Seafood Expo Russia 2022: ловим — упаковываем — везем — продаем

Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

Рыбный промысел на Дальнем Востоке. Фото предоставлено компанией «Океанрыбфлот»

Антикризисный пакет для рыбной отрасли: что выполнено?

Красивый вид с заброшенного карьера. К сожалению, внизу свалка

Тайга народная. Часть 3

События

Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

Вахта спасения

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.