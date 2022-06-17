Эдуард Климов: В чем государственный интерес?

Даже промежуточные итоги инвестквот не проанализированы, регионы говорят о рисках для малых и средних предприятий. В этих условиях совсем непонятно, к чему так спешить с новым раундом инвестквот и аукционов, отмечает член Общественного совета при Росрыболовстве Эдуард Климов.

20 июня последствия новых законодательных изменений по квотам планируется обсудить на Общественном совете при Росрыболовстве. Вопросов много. «Я был на слушаниях по законопроекту в Общественной палате, — комментирует член ОС, председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард Климов. — Ни один из представителей субъектов Федерации — региональных органов власти, общественных организаций — не высказался за законопроект. Все категорически против.

Как точно отметил председатель Общественного совета при Росрыболовстве Герман Зверев, ни законодатели, ни рыбопромышленники, ни чиновники до сих пор не увидели «вневедомственного официального документа, в котором были бы отражены результаты первого этапа инвестквот». Здесь можно было бы дождаться заключения Счетной палаты, которое ожидается в этом году.

Через несколько дней после слушаний было большое совещание в Совете Федерации. Оно было посвящено первому этапу программы инвестквот, но была затронута и тема второго раунда. В рамках нового этапа планируется вновь взять у предприятий и перераспределить под инвестиционные обязательства значительный объем ресурсного обеспечения, обратил внимание аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов. Речь идет не только о квотах на добычу рыбы, но и о квотах на вылов крабов и других водных беспозвоночных. Изменения затронут целый ряд хозяйствующих субъектов, причем не только в области рыболовства, но и в смежных отраслях.

При этом когда начиналась подготовка законопроекта, отрасль жила и работала в одних условиях, а теперь все изменилось.

Еще один момент. В самом начале первого этапа инвестиционных квот и крабовых аукционов главный аргумент, который высказывали чиновники – невозможность доступа к ресурсу малых и средних предприятий: «Вот проведем аукционы — у всех будет шанс». Сегодня все представители регионов говорят: второй этап — это смерть малым и средним предприятиям.

Куда мы спешим? Зачем? «Из 64 судов к концу этого года должна была быть сдана приблизительно половина. Сейчас сдано шесть судов. Обещают еще девять судов сдать до конца этого года, но, наверное, вряд ли. Понятно, что весь график сдвигается вправо». Это говорят не оппоненты второго этапа. Это сказано руководителем Росрыболовства на ПМЭФ.

Из 64 сделано 6.

Почему такая спешка с законопроектом? Почему его надо принять в течение следующего месяца? В чем государственный интерес?»

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